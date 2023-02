S pomladjo, ki jo bodo brez dvoma uspešno priklicali kurenti, se na POP TV vrača priljubljeni resničnostni šov Ljubezen po domače. Ustvarjalci šestih sezon šova so tako rekoč botri kar petim otrokom, ljubezni po domače pa ne najdejo le "ta mladi". Da imata mrzlih in osamljenih noči dovolj, sta se ob prijavi na šov že pred leti odločila tudi upokojenca Julijana in Miroslav, ki sta še vedno skupaj in z nasmehom na obrazu v sedemdesetih plešeta kot še nikoli doslej.