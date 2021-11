Uroš po slovesu od Mihaele: Sploh ne vem, zakaj me ni nagnala že prej

Simpatičnega Uroša Bilbana bomo zvesti gledalci Ljubezni po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – kar malce pogrešali. Resda je na prvem hitrem zmenku na Mihaelo Krajnc želel narediti frajerski vtis, a je v nadaljevanju pokazal svojo humoristično plat in z zabavnimi domislicami in izjavami popestril vsako oddajo. Pokazal je tudi pripravljenost do dela in svoje kulinarične sposobnosti, obenem pa veliko srce, ki se je med snemanjem v resnici ogrelo za junakinjo podeželja.

Ko se je s pesmijo na ustih oddaljeval od Mihaeline kmetije, je bil videti pomirjen in dobre volje, toda v njegovi duši se je odvijala druga zgodba. Uroš: “Slovo od Mihaele je bilo zame izredno čustveno, a se to ni opazilo, vsaj mislim tako. Z njo mi je bilo zelo lepo in sem jo po svoje vzljubil.” Pravi pa, da je vedel, da bo izpadel: “Ker nekdo pač mora … Če sem odkrit, sploh ne vem, zakaj me ni nagnala že prej. Ima veliko potrpljenja in tolerance.” Kljub takšnemu razpletu pa izkušnjo s snemanjem Ljubezni po domače odločno opiše z eno besedo: “Uspešno!”