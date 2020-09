V boj za srce Janeza Rebernika tudi ‘gajstna’ Simona Zgonec

Simona Zgonec se je v prejšnji sezoni borila za srce Jožeta Mastnaka, ki se je na koncu odločil za drugo snubko. Poleg nje bodo Janeza v živo spoznale še štiri ženske in brez tekmovalnosti zagotovo ne bo šlo.

44-letni Janez Rebernik iz Zgornjega Porčiča pri Sveti Trojici je veseljak, ki je vedno “pripravljen ušpičiti kakšen hec”. Pri partnerici išče “iskrenost in zvestobo, smisel za humor ter to, da sprejme delo na kmetiji”. Njegova sanjska ženska bi bila vedno dobre volje, družabna in naravna. Na hitre zmenke z Janezom prihaja pet potencialnih kraljic njegovega srca.

Simona Zgonec (41 let, Gameljne) Simona se je prijavila, ker ima zelo lepe spomine s prejšnjega snemanja Ljubezni po domače in je želela ponoviti izkušnjo. Simona: “Ko sem v predstavitveni oddaji videla Janeza, je odločitev takoj padla.” Pri partnerju išče “zaupanje, zvestobo, izziv, veselje, smeh, varnost”. O popolnem moškem pa: “Moj sanjski moški je oseba, ki me ima rad takšno kakršna sem. Obožuje moje otroke in me podpira. Je močna in čustveno zrela oseba.” O srčnih ranah iz preteklosti pa: “Vse rane se še niso zacelila, a delam na sebi in mojem pogledu na življenje, da je pozitiven in produktiven.” Pravi, da zna opravljati vsa kmečka dela, celo bolj kot gospodinjska. Simona: “Vedno sem si želela prakticirati kmetijstvo, tako pravo, ne le za hobi. Živinorejo sem tudi študirala, v praksi pa tega nisem povsem prakticirala.” Njena najljubša jed je lazanja, najljubša pijača rdeče vino, najljubša žival konj, najljubša serija Zvezdne steze in šov Ljubezen po domače, najraje pa posluša rock glasbo. V svojem prostem času počiva, potuje, ustvarja, bere in se igra z otroki. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala na Sicilijo, Kitajsko, Havaje, najraje pa na Galapagos. Prijatelji bi jo opisali kot “nasmejano, kompleksno, dobrovoljno, ostro, iskreno”, lastnost, ki ji je ne bi pripisal nihče, pa je nežnost.

Alenka Brezovšek (43 let, Vojnik) Alenka se je za sodelovanje v šovu odločila zaradi novih, zanimivih izkušenj in poznanstev. Življenje na kmetiji po njenih izkušnjah zahteva veliko dela, sama obvlada molžo in grabljenje. Pri partnerju išče “spontanost, veselje do življenja, smisel za humor, in da je sposoben prave intime”. Njen sanjski moški je: “Spontan, zabaven, nezatežen, da ne tarna brez razloga, me zna spraviti v smeh in ima pozitivno energijo.” Na vprašanje, ali jo je kateri moški že prizadel, odgovori: “Seveda, prebolela sem z druženjem in sprehodi v naravo.” Njena najljubša jed je jota, najljubša pijača voda, najljubši živali mačka in kuščar, rada spremlja resničnostne šove, predvsem Ljubezen po domače, ter seriji Samo bedaki in konji ter Črni gad. Izbor glasbe narekuje njeno razpoloženje. Svoj prosti čas preživlja ob sproščenih sprehodih v naravo, druženju s prijatelji in na potovanjih. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala na Arubo, Galapagos, v Južno Ameriko, na Islandijo in Filipine. Prijatelji bi jo opisali kot “zabavno, odpičeno in nasmejano”, a je lahko tudi resna.

Darja Sančanin (38 let, Stranice) Darja se je za sodelovanje v šovu odločila zaradi novih izkušenj in poznanstev. Kmečka opravila zanjo niso španska vas, obvlada delo na vrtu in njivi, grabljenje ter krmljenje kokoši in rac. Pri partnerju išče več stvari: “Iščem pozitivnost, spontanost, veselje do narave, da ve, kaj hoče v življenju. Je gurman po duši, zna presenetiti žensko in uživati življenje s polno žlico vsak dan posebej.” Njen sanjski moški pa je: “Simpatičen, zabaven, nasmejan, poln energije, ki ima rad živali in naravo. Da me zna presenetiti, kaj dobrega skuhati in me vedno znova nasmeji.” Srčne rane je že imela, zacelila jih je v družbi pravih prijateljev in med sprehodi v naravi. Njene najljubše jedi so zrezek v gobovi omaki, kuhana zelenjava in ajdovi žganci, njene najljubše živali so mačke in “pernati prijatelji”, papiga, galebi, golobi. Katera glasba ji je najljubša, je odvisno od njenega razpoloženja. Svoj prosti čas preživlja v družbi prijateljev, ukvarja se s športom in hodi na izlete po Sloveniji. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala na Galapagos, Arubo, Filipine, Islandijo in v Kanado. Prijatelji bi jo opisali kot “spontano, zabavno, nasmejano, z značilnim smehom”, lastnost, ki ji je ne bi nihče pripisal, pa je “spretnost pri gradbenih opravilih”.

Lilija Mitiogu (37 let, Subotica) Lilija se je za sodelovanje v šovu odločila zaradi želje po ljubezni in zabavi. Rada ima naravo, toda kmečka opravila so ji tuja. Dodaja pa: “Vse je mogoče, če imaš željo. Imam roke in noge, česar ne znam, se lahko naučim.” Pri partnerju išče: “Prijatelja, podporo, življenjskega sopotnika, pravega moškega v vsakem pogledu.” Da je moški v njenih očeh sanjski pa: “Mora biti močan, pameten, s smislom za humor, lepo se mora obnašati in me obravnavati kot kraljico!” Pravi, da srčnih ran še ni imela. Lilija: “Ne pustim se prizadeti. Če vidim, da v razmerju ne gre, sama poberem šila in kopita.” Njene najljubše jedi so mesne, najljubše pijače pivo, martini in sveži sokovi. Njena najljubša žival je pes, najraje posluša tujo glasbo in ima veliko najljubših filmov. V prostem času bere, gleda filme in prenavlja stanovanje. Rada tudi potuje in želi obiskati še veliko dežel. Prijatelji bi jo opisali kot dobro prijateljico, lastnost, ki ji je ne bi pripisal nihče, pa je po njenem mnenju resnost.

Ruža Pejič (44 let, Slavonski Brod) Ruža se je za sodelovanje v šovu odločila, da bi spoznala “pravega partnerja, ki si želi ustvariti družino”. Njene želje so preproste: “Da je normalen, vesel in zna ljubiti.” Popoln partner mora biti večji od nje in eleganten. Prizna, da je v preteklosti že okusila srčne bolečine. Ruža: “Da, ljubljena oseba me je prizadela, a življenje gre naprej.” Kmečka opravila obvlada, rada ima tudi domače živali, njej najljubša je tigrasta mačka. Najraje gleda akcijske filme in posluša tujo glasbo, njene najljubše pijače so viski kola in sokovi. Ker veliko dela, nima veliko prostega časa. Ruža: “Kadar ga imam, ga preživljam s sinom in družino.” Če ne bi bilo omejitev, bi si ogledala vse kotičke tega sveta. Prijatelji bi jo opisali kot “nasmejano, korektno, mamo, kraljico”, zase pravi, da je dobrosrčna. Ruža: “Rada imam dobre ljudi, sem delovna in humana.”