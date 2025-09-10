V boj za srce Petra Benedika vstopa Nina Radi

Peter Benedik bo videti zadovoljen, ko bo v bitko za njegovo srce vstopila Nina Radi, ki so jo gledalci spoznali v Sanjskem moškem in Kmetiji. Kako bosta njen prihod sprejeli konkurentki Monika in Katja?

Da Monika in Katja nista edini njegovi snubki, je Peter Benedik že vedel. Ni pa vedel, kateri dekleti se mu bosta še pridružili na njegovem ranču. Prihod prve bo napovedalo pismo Tanje Postružnik Koren in hitro bo izvedel, da se je zanj prijavila Nina Radi, ki so jo gledalci spoznali v šovih Sanjski moški in Kmetija. Peter bo videti zadovoljen: "Dolgi lasje, postava, nasmeh, oči." A vprašanje je, kako bosta Ninin prihod sprejeli njeni konkurentki. Monika bo pred tem Katji razkrila, da sta se s Petrom zelo ujela in da sta si obojestransko naklonjena.

Bojana in Cecilia pa se bosta obremenjevali z Natašo, ki jima je z zlato karto ukradla Mirka Kocjančiča. Bojana bo premišljevala, ali si bo njuna konkurentka na zmenku pridobila dodatno prednost, medtem ko to za Cecilio ni več vprašanje: "Saj veš, da imam občutek, da je že nekaj kliknilo med njima." Povrh vsega bo Mirka in Natašo na luksuznem zmenku presenetila mamljiva ponudba.

Kako se bo končala Mirkova in Natašina morska dogodivščina? FOTO: POP TV