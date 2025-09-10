Svetli način
Ljubezen po domače

V boj za srce Petra Benedika vstopa Nina Radi

Velenje, 10. 09. 2025 17.20 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
8

Peter Benedik bo videti zadovoljen, ko bo v bitko za njegovo srce vstopila Nina Radi, ki so jo gledalci spoznali v Sanjskem moškem in Kmetiji. Kako bosta njen prihod sprejeli konkurentki Monika in Katja?

Da Monika in Katja nista edini njegovi snubki, je Peter Benedik že vedel. Ni pa vedel, kateri dekleti se mu bosta še pridružili na njegovem ranču. Prihod prve bo napovedalo pismo Tanje Postružnik Koren in hitro bo izvedel, da se je zanj prijavila Nina Radi, ki so jo gledalci spoznali v šovih Sanjski moški in Kmetija. Peter bo videti zadovoljen: "Dolgi lasje, postava, nasmeh, oči." A vprašanje je, kako bosta Ninin prihod sprejeli njeni konkurentki. Monika bo pred tem Katji razkrila, da sta se s Petrom zelo ujela in da sta si obojestransko naklonjena.

Bojana in Cecilia pa se bosta obremenjevali z Natašo, ki jima je z zlato karto ukradla Mirka Kocjančiča. Bojana bo premišljevala, ali si bo njuna konkurentka na zmenku pridobila dodatno prednost, medtem ko to za Cecilio ni več vprašanje: "Saj veš, da imam občutek, da je že nekaj kliknilo med njima." Povrh vsega bo Mirka in Natašo na luksuznem zmenku presenetila mamljiva ponudba.

Kako se bo končala Mirkova in Natašina morska dogodivščina?
Kako se bo končala Mirkova in Natašina morska dogodivščina? FOTO: POP TV

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025 mirko kocjančič peter benedik
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
10. 09. 2025 17.58
+1
Dobro take je več ali manj zaradi samopromocije.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
10. 09. 2025 17.57
Menda jih je že za cel bataljon radodarno sprejela
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
10. 09. 2025 17.46
-1
Jst se je nebi branu. Dobrodošla v moj habitat. 💙Nina 💚
ODGOVORI
1 2
Sportsman74
10. 09. 2025 17.45
+4
Eni in isti....ta bjonda še kar samska😄, čudak ostane čudak za vselej, ne Ninča😄
ODGOVORI
4 0
anjerd
10. 09. 2025 17.38
+4
Pa ova ne radi ništa🤔
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
10. 09. 2025 17.37
+2
"znana Slovenka"
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
10. 09. 2025 17.37
+6
Radi nič ne radi, samo po šovih... Že tretji
ODGOVORI
6 0
Misanthrope
10. 09. 2025 17.35
+6
Če Nina radi, sem jaz papež
ODGOVORI
6 0
