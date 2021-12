V letošnji oddaji Ljubezen po domače sta ljubezen našla kar dva para

Ljubezen ne pozna meja, sploh pa ne v oddaji Ljubezen po domače. Eden najbolj prikupnih parov je vzniknil prav v zadnji sezoni, ko sta se na prvi pogled zaljubila Mirko in Julijana. In dokazala sta, kot sta sama rekla, 'da se znajo tudi ta stari imeti fajn in se zaljubiti'. A zagotovo nista edina, med katerima je vzplamtela ljubezen. Našla sta se tudi Sentya, ki je bila Davidova snubka in Matej, snubec od Mihaele. Zmešala sta štrene in postala starša.