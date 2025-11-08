V Ljubezen po domače prihaja Polona Kranjc

Tanja Postružnik Koren bo pripravila presenečenje za Dejana Ponikvarja . V Ljubezen po domače zanj prihaja Polona Kranjc , ki jo poznamo iz Sanjskega moškega in Kmetije . Polona Dejanu, ko se bosta srečala ob Bloškem jezeru: " Jaz sem tvoje presenečenje. " Patriciji ne bo niti malo všeč, ko se bosta s štirikolesnikom pripeljala na kmetijo, in ji bo dala to jasno vedeti.

Pablo Alejandro Gelb bo Suzani končno povedal, da sta lahko samo prijatelja. Zaupal ji bo, da mu srce najbolj vztrepeta ob Maji in da čaka na njeno končno odločitev. Suzana bo v šoku: " Namesto da bi one bile ljubosumne na Majo, so ljubosumne na mene. Na koncu bom ostala brez njih in še brez tebe. "

Monika pa bo zbirala pogum, da bi se pogovorila s Petrom Benedikom. Monika: "Je nekako pošteno do njega, da mu priznam, da so se pri meni začela razvijati čustva do njega." Nina jo bo bodrila: "Sledi svojemu srcu, ne zapiraj se. Povej mu, kaj čutiš, kako misliš, da je prav."

