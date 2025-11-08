Svetli način
Ljubezen po domače

V Ljubezen po domače prihaja Polona Kranjc

Velenje, 08. 11. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
Su.S.
Za Dejana Ponikvarja v Ljubezen po domače prihaja Polona Kranjc, kar ne bo niti malo všeč Patriciji. Pablo Alejandro Gelb bo s svojim priznanjem šokiral Suzano, Monika pa bo iskala priložnost za pogovor s Petrom Benedikom.

Tanja Postružnik Koren bo pripravila presenečenje za Dejana Ponikvarja. V Ljubezen po domače zanj prihaja Polona Kranjc, ki jo poznamo iz Sanjskega moškega in Kmetije. Polona Dejanu, ko se bosta srečala ob Bloškem jezeru: "Jaz sem tvoje presenečenje." Patriciji ne bo niti malo všeč, ko se bosta s štirikolesnikom pripeljala na kmetijo, in ji bo dala to jasno vedeti.

Pablo Alejandro Gelb bo Suzani končno povedal, da sta lahko samo prijatelja. Zaupal ji bo, da mu srce najbolj vztrepeta ob Maji in da čaka na njeno končno odločitev. Suzana bo v šoku: "Namesto da bi one bile ljubosumne na Majo, so ljubosumne na mene. Na koncu bom ostala brez njih in še brez tebe."

Kako bo storila Suzana, ko bo izvedela resnico?
Kako bo storila Suzana, ko bo izvedela resnico? FOTO: POP TV

Monika pa bo zbirala pogum, da bi se pogovorila s Petrom Benedikom. Monika: "Je nekako pošteno do njega, da mu priznam, da so se pri meni začela razvijati čustva do njega." Nina jo bo bodrila: "Sledi svojemu srcu, ne zapiraj se. Povej mu, kaj čutiš, kako misliš, da je prav."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omreznina2024
08. 11. 2025 17.22
+1
BEDARIJA NA KUBIK
ODGOVORI
1 0
Sanuka
08. 11. 2025 17.21
+1
letos je pa tole prov bedarija..sami stari obrazi ki delajo dramo in mešajo drek za par evrov..
ODGOVORI
1 0
