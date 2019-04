V ljubezensko igro se vrača velika konkurentka

Podeželski junak Tomaž Bizjak je spregovoril o zmenku, na katerem se je Eva povsem razživela, njuni vlogi pa sta se nenadoma zamenjali in je sam pristal na tapeti. Več kot očitno je, da se je morata ostali izbranki spet bati.

Tomaža Bizjaka je na zmenku z Evo Poklič čakalo veliko presenečenje. Izbranka, ki ji je vse dotlej prigovarjal, naj se odpre in postane bolj zgovorna, je storila prav to. Ko ga je Eva zasula s komplimenti, je ostal brez besed, nakar ga je začela dražiti, naj ji vendar kaj pove. Tomaž v smehu pojasnjuje nastalo situacijo: "Povedal sem, da znam tudi drugače. Jaz znam tudi drugače, ampak pričakujem pa tudi z druge strani več energije. Potem se vse da in je vse mogoče."

Tomaž je priznal, da se je malo zatreskal v virtualno Evo. FOTO: POP TV

Toda, ali je Eva pokazala preveč energije? Tomaž: "Saj ni bilo tako hudo, kot je bilo videti. Jaz vsakemu pravim, da morajo do konca pogledati, potem pa se bomo pogovarjali, mene pa so že na začetku vsi ljudje napadli. Najprej morate do konca pogledati, potem pa boste videli, kaj je na stvari."

Vrnila mu je milo za drago FOTO: POP TV

Podeželski junak dodaja, da ima povsem drugačne izkušnje v resničnem življenju. Tomaž: "Ljudje me ustavljajo na cesti, pridejo k nam na kmetijo, mi dajo roko, me pohvalijo. Nisem pričakoval takšnega odziva in še nisem doživel slabega komentarja. Na spletu ja, tam si vsak upa. Ampak jaz vem, kaj se dogaja, in se ne sekiram več zaradi tega. Jaz sem pokazal, kar sem obljubljal na začetku, da imam tudi drugo plat, in zdaj mislim, da je to videla tudi cela Slovenija."

Poljub ob koncu zmenka FOTO: POP TV

Tomaž prizna, da se je po zanimivem zmenku spremenilo tudi njegov mnenje o Evi. Tomaž: "Spremenila se je, malo več je povedala." In prav zaradi tega sta ostali izbranki ponovno dobili veliko konkurentko, in to potem, ko smo že mislili, da bo zagotovo naslednja, ki bo zapustila njegovo kmetijo. Tomaž: "Ni mi bilo žal, da sem ji dal še eno priložnost." Le katera bo potemtakem tista, ki bo odšla domov s strtim srcem? Izvedeli bomo v nadaljevanju Ljubezni po domače, ki je na sporedu vsak petek ob 20. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera na VOYO.