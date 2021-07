V Ljubezni po domače tudi mama znane citrarke Tanje Zajc Zupan

68-letna Nada Zajc iz Domžal je zvesta gledalka Ljubezni po domače . Nekega večera je zaslišala klic srca in se odločila, da bo sodelovala še sama. Nada: “ Jaz sem to tako hitro naredila, da se sploh zavedala nisem pravzaprav … Kaj pa vem, kaj mi je bilo, potem so pa tako hitro prišli. ” Ekipa ustvarjalcev namreč. In se je prepustila toku dogodkov: “ Kar bo, pa bo. To ni nič zapečatenega. ” Je pa svojim sokrajanom, številnim znancem in prijateljem že popestrila vsakdan, kajti sedaj imajo zanimivo temo za pogovor.

V Nadini družini je bila glasba že od nekdaj pomembna sestavina življenja. Prepevalo se je, odmevali so zvoki številnih inštrumentov. Igrala sta njena mama in pokojni mož, igrajo njeni otroci in zdaj še njeni vnuki. Tudi sama še dandanes poprime za harmoniko, zato si ob sebi želi partnerja, ki bi mu ob glasbi igralo srce.

Nada je bila poročena, a je pred dobrim desetletjem izgubila svojega moža. Z njim je imela tri otroke, ki so takrat, kot pravi, že vsi bili pri kruhu. Njena prvorojenka je znana in uspešna slovenska citrarka Tanja Zajc Zupan . Nada pravi, da so povezana družina in da drug drugemu pomagajo. Sama priskoči na pomoč tudi pri koncertih svoje Tanje, o kateri pravi: “ Pridna, garaška, ves čas dela. ”

Prav Nada je zaslužna za to, da je njena prvorojenka Tanja začrtala uspešno citrarsko pot. Nada: “Tam, kjer sem doma, je sosed, starejši gospod, ob večerih v stari lopi igral citre. Mi smo ga poslušali, preden smo šli spat. Citre so tako lepo zvenele ob desetih zvečer.” Prelepi zvoki so ji tako zelo sedli v srce, da si je zaželela: “Joj, kako bi bila jaz srečna, če bi prvorojenka Tanja igrala citre.” In res jo je kasneje vpisala v Glasbeno šolo Domžale, kjer se ni samo naučila igrati na citre, ampak je postala ena najbolj znanih citrark v Sloveniji.

Nada se je skupaj z možem Jožefom veselila Tanjinega uspeha, pred dobrim desetletjem pa ga je premagala bolezen. Nada je po njegovi smrti še dala priložnost ljubezni, a je bila razočarana. Nada: “Moški so v današnjih časih čudni. Večina jih ne ve, kaj hoče. Veliko poznam takih, ki letajo od cveta do cveta, in ne vem, ali pri teh letih iščejo sami sebe ali so nezreli. Ker pri teh letih tudi potrebuješ miren pristan.” Kljub temu, da je bila razočarana zaradi neiskrenosti in laži, ki so omajale njeno zaupanje, se je pripravljena odpreti moškemu z normalnimi vrlinami, ki jo bo prepričal. Nada: “Greš naprej. Jaz grem zdaj samo še naprej. Rada bi jesen življenja preživela s prijetnim moškim, ob katerem bi čutila dobro energijo. Najraje bi kakšnega takega, ki ima dunajsko šolo, da je malce pozoren, sočuten. Samo ne vem, če takšni še obstajajo.”

Izbrancu Nadinega srca nikoli ne bo dolgčas. Kljub temu, da je upokojena prodajalka, nima prostega časa. Hodi v naravo, kjer nabira zelišča in gozdne sadeže, hodi na izlete z Društvom upokojencev, hodi na Sv. Primoža in na Veliko planino, skrbi za svoj vrt, kaj zašije, kaj popravi, izdela kakšen kos nakita, drugi hčerki Iris pa pomaga na kmetiji. Nada: “Nimam veliko časa, pravzaprav si ga kar namerno zapolnim. Dolgčas mi ni. Ker enim je dolgčas, pravijo, da nimajo kaj za početi. Jaz se vedno kaj spomnim.” Svojega partnerja želi vključiti v svoje aktivnosti: “Seveda, partnerja imaš zato, da gresta skupaj na dopust, v hribe, na kosilo.” Tudi telovadila bosta skupaj: “Obvezno, to bo šel z mano.” In vedno bo čas za uživanje in veselje: “Na terasi bova čajčkala, kofetkala, ali pa harmoniko igrala, če bo znal peti, bo pa pel (smeh).”

Seveda pa pričakuje, da bo njen dragi tudi kaj postoril pri hiši: “Vsaka ženska kaj potrebuje, ampak jaz kar veliko sama naredim. Če ne zna, ni problema, samo da se hoče naučiti, da je prilagodljiv. Saj ne moreš vsega znati, ampak sama poskusim, pa gre. Ne potrebujem pa takega, ki ne želi niti poskusiti. Daljinec zna pa vsak v roki držati, tudi jaz.”