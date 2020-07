V Ljubezni po domače tudi neponovljiva kmetica Mihaela in njena teta Meta

V predstavitveni oddaji že pete sezone Ljubezni po domače smo spoznali novih osem junakov podeželja. Poleg edinstvenih, modernih kmetic s Koroške na vaša pisma čaka še šesterica moških, ki hrepenijo po resni zvezi.

Pomočnica iskalcev ljubezni Tanja Postružnik Koren je pred predstavitvijo junakov 5. sezone Ljubezni po domače obiskala čebelarja Damjana Šalamunain njegovo izbranko Barbaro Pastirk. Zaljubljenca je združila četrta sezona, ki jo boste lahko spremljali to jesen na POP TV, in kot ste lahko že prebrali na našem portalu, bosta kmalu postala starša. Tanja jima je zaželela vso srečo tega sveta in se podala na pot, da bi Sloveniji predstavila osem src, ki hrepenijo po ljubezni in bodo v prihodnjih dneh nestrpno čakali na vaša pisma.

icon-expand Barbara Pastirk je v veselem pričakovanju, pod srcem nosi deklico FOTO: POP TV

Tanjina pot se je pričela tam, kjer je ljubezen v zraku, ob morju. V Strunjanu živi 32-letni David Krulčič, čigar strast je kmetijstvo in pridelava zdrave hrane. Pravi, da je preprost človek, odprte narave in pozitivnega pogleda na svet. Ima veliko prijateljev, s katerimi se družijo na barki med ribolovom in večerno pijačo. Njegova najboljša prijatelja sta Luna in Maks, kosmatinca, s katerima se ukvarja vsak dan. Pravi, da ni ženskar, pač pa čustven in iskren moški. Išče kompatibilno dušo, ki mu bo vračala ljubezen in toplino, mora mu biti tudi simpatična in privlačna. Samski je od lanskega leta, ko ga je njegovo nekdanje dekle prizadelo, a je odločen, da bo obrnil nov list v svojem življenju. Davidu pišite na naslov Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand David Krulčič FOTO: POP TV

V Trnovem pri Gorici je vsem damam nazdravil urejen 67-letni gospod Milan Podgornik, nekdanji krojač in modelar. Zaradi narave svojega dela je imel veliko stikov in pogovorov z ženskami, zato, kot pravi, zelo razume žensko dušo. Milan: “Zaljubljen sem bil že večkrat in takrat se ne poznam, letim.” Sedaj si želi resne zveze, v kateri je pripravljen deliti vse, kar je doslej ustvaril. Njegova izbranka se bo zaradi njegove umetniške žilice preselila v lepo urejeno domovanje, mora pa biti srčna in pridna. Sam je romantična, nežna in občutljiva duša, ki si želi ljubezni in spoštovanja. Rad kolesari in pleše, njegovo veselje so tudi trije vnuki. Dame, lepe po zunanjosti in notranjosti, mu pišite na naslov Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Milan Podgornik FOTO: POP TV

V Polšniku, v osrčju Slovenije živi 71-letni Miroslav Košir. Upokojeni strojevodja je veseljak, ki je rad v družbi, in uživa v ribolovu, vožnjah z motorjem, ter delu z lesom. Miroslav je razkril, da je bil v mladosti v resni zvezi, a ker z dekletom nista mogla imeti otrok, jo je zapustil in šel po svetu. Kasneje je spoznal svojo bodočo ženo, postal oče in zatem še ločenec. Vrnil se je k svoji prvi ljubezni, s katero sta bila skupaj kar 25 let, vse do njene smrti. V zadnji tretjini svojega življenja želi znova uživati v dvoje, zato se veseli vaših pisem na naslovu Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Miroslav Košir FOTO: POP TV

V Muti na Koroškem živita ne povsem običajni junakinji podeželja, 34-letna teta in njena 24-letna nečakinja, ki iščeta vsaka svojo ljubezen. Mihaela Krajnc ima rada tetovaže in piercinge, rock glasbo, še raje pa ima kmečka opravila. Mihaela: “Mislim, da sem edina ženska v Sloveniji z modrimi lasmi, ki molze kravo s takimi nohti ... Samo sebe bi opisala kot moderno kmetico, enkratno in neponovljivo.” Mihaelina teta Meta Krajnc pa zase pravi, da je “mestno dekle z malo kmečkega pridiha”. Po duši je umetnica in v prostem času rada slika. Obožuje tetovaže in je zelo povezana s svojo nečakinjo. Skupaj delata, skupaj se zabavata in si ne predstavljata življenja druga brez druge. Imata tudi podoben okus, kar se tiče potencialnih izbrancev, tudi njihove starosti, saj so Mihaeli všeč starejši moški. Če ste odločni, se znate postaviti zase, vidite delo, ste močni in sposobni jima pišite na Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Meta Krajnc in njena nečakinja Mihaela Krajnc FOTO: POP TV

V Zrečah živi 32-letni Miha Pevec, ki si po dolgem času samote želi konkretnih sprememb v svojem življenju. Pravi, da doslej ni imel pretirane sreče z nežnejšim spolom. Miha: “Tudi jaz hočem čutiti, kaj je ljubezen.” Miha ima za seboj žalostno življenjsko zgodbo, saj ga je mama zapustila, ko je bil star komaj štiri mesece. Podporo je našel v očetu, ki pa je težko zbolel. Sedaj živi sam, v hiši pa si želi ženske roke in otroškega smeha. Po izobrazbi je mesar, a je trenutno dejaven na področju telekomunikacij in interneta. V prostem času rad kolesari, rola in hodi v hribe. Za pravo punco, ki bi bila lepa, nasmejana in simpatična, je pripravljen narediti vse. Izbranka, ki jo bo peljal na potovanje, se bo domov vrnila z zaročnim prstanom. Pišite mu na Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Miha Pevec FOTO: POP TV

V Ribnici je svojo hišo že pri 21-ih letih zgradil danes 41-letni Mitja Rus. Včasih je denar služil v svojem lokalu, danes se ukvarja s slikopleskarstvom. Ima vse, samo dekleta, ki bi ga umirilo, ne. Mitja: “Vse ostale bi zamenjal samo za eno, ampak tapravo.” Njegova izbranka mora biti preprosta, z dobro energijo, s takšno je pripravljen iti na ljubezenski maraton, poln razvajanja. Mitja: “Bodite korajžne, kakor sem jaz, ker take so mi všeč.” Pišite mu na naslov Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Mitja Rus FOTO: POP TV

V Stahovici živi 47-letni Franci Kemperl, kmet in gozdar. Franci: “Jaz verjamem, da človek v življenju uspe v poslu in življenju, če ima močno voljo.” Njegova ljubezen do hribov, kolesarstva in gorskega teka se je rodila že v mlajših letih, ko je imel zdravstvene težave. O slednjih ni več ne duha ne sluha, tudi po zaslugi bioenergije in avtosugestije. V oddajo se je prijavil, ker mu manjka ljubezni in topline, zato išče resno dekle. Do sedaj namreč ni spoznal takšne, ki bi bila pripravljena priti na kmetijo. Izbranko, živahno dekle s pozitivno energijo, bi razvajal tudi v svoji koči na Veliki planini. Pišite mu na Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

icon-expand Franci Kemperl FOTO: POP TV

Kot je za konec povedala Tanja: “Ljubezen je neustavljiva sila, zato tečemo nov krog. In zdaj ste na potezi vi, ker ste videli vse naše podeželske junake, iskalce ljubezni, se prijavite in jim pišite.” In če ste zamudili oddajo, vas čaka na VOYO.