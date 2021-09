V novi sezoni nova pravila, izbranci bodo postavljeni pred hitro odločitev

48-letni Franci Kemperl iz Stahovice pa je kmet in gozdar, ki v svojem življenju pogreša samo še ljubezen in toplino. Sanja o družbi dekleta s pozitivno energijo, ki bi bilo pripravljeno priti na njegovo kmetijo.

33-letni Miha Pevec si po dolgem obdobju samote želi znova doživeti ljubezen. Na svoji kmetiji živi povsem sam in nadvse bi ga razveseljevala ženska družba in otroški smeh.

Na ljubezensko pošto čakata tudi ne povsem običajni junakinji podeželja, Mihaela Krajnc in njena teta Metka Krajnc . Isti kraj, ista kmetija, isti priimek in podoben okus za moške. Na Muti na Koroškem bo zagotovo še posebej pestro.

Osem iskalcev ljubezni, ki prihajajo s slovenskega podeželja, sedaj čaka, da jih na njihovih domovih obišče voditeljica Tanja. Ustvarjalci oddaje so nam zaupali, da je zanje prispelo veliko ljubezenske pošte. Toda kdo od šestih fantov in dveh deklet je dobil dovolj pisem za nadaljnje iskanje ljubezni v oddaji?

Nova sezona bo sicer polna novosti, Tanja je namreč krepko spremenila pravila in za iskalce ljubezni pripravila obilo presenečenj. Že nocoj bodo med drugim postavljeni pred hitro odločitev, zato ne zamudite oddaje ob 20. uri na POP TV.

Takoj po oddaji pa bodo svoje pozicije na kavčih zasedli najbolj zabavni in prepoznavni obrazi preteklih sezon. Dogajanje bodo brez cenzure komentirali brata Gašper in Jaka Hafner, ki se jima bosta občasno pridružila Janez Rebernik in Tamara Korošec. Doroteji Knehtl bo družbo delala Alenka Brezovšek, z vami pa bodo tudi Branko Cvek, Josip Drabik in Metka Šeškar.