V svojih krajih prava zvezda, a ljubezni še ni našel

Jože Rožen je v Ljubezni po domače doživel in preživel verjetno najbolj edinstveno romantično potovanje v vseh treh sezonah. Pobeg z njegovo izbranko Meri je bil zanj predvsem adrenalinske narave, kajti tudi podeželski junak ima svoje strahove, konkretneje pred letali in plovili. Med izletom je prestal oboje, zato je bila to zanj velika preizkušnja. Jože nam je zaupal: "Če bi jaz to vedel, sploh ne bi prišel v Ljubljano."

Jože je preživel let z letalom, vožnjo z gondolo, na koncu žal še košarico

A si je po obeh preizkušnjah hitro opomogel: "Tisto ni bil tak problem, ko sem prišel na tla, je bilo že vse v redu. Zdaj bi še šel na letalo, zdaj me ni več tako strah. Ko poskusiš in vidiš, kako je to, ni več takšen problem. Ampak turbulenca je bila prehuda. Tudi Meri takrat ni bilo vseeno, je sama kasneje priznala."

Z odgovorom na vprašanje, kaj je bilo zanj huje, je kar malce presenetil. Jože: "Gondola. To je pa morje, ker če tja notri padeš, ne prideš več ven. Te morski pes poje in je konec (smeh)." Dodal je še, da se je v oddaji glede svojih plavalskih veščin samo šalil. Jože: "Nisem ekstra plavalec, ampak plavam pa ne kot kamen."

Žal pa njegovo potovanje ni bilo edinstveno v romantičnem smislu, kajti Meri mu je kar naravnost povedala, da ne čuti nobenih iskric. Jože pravi, da ga to ni preveč zabolelo: "Takšno je življenje. Ne moreš pomagati, tako je. Saj drugače sva se razumela, tu ni bilo nobenih težav, ni bilo konfliktov." Priznal je, da je Meri lepa ženska in da ga je na nek način privlačila. Jože: "Po eni strani me je, po drugi strani pa ne." Ob sebi bi si namreč bolj želel imeti Darinko, ki je bila njegova prva izbira, a žal ni imela časa za romantično potovanje. Jože: "Z Darinko sva se res razumela, z njo je bilo res po domače."