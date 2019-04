Leonida Kolblje udejanila svojo namero in je zaradi domnevnih nesoglasij z ostalimi izbrankami Mihe Božiča na koncu res spakirala in se poslovila. Podeželski junak je ni želel pregovoriti, saj se mu je zdelo, da je zanjo bolje, da gre. Leonida nam je zaupala, da z njim ni želela razčiščevati pred kamerami, o njegovih izbrankah pa dodala: "V takšen položaj so me spravile, da me je vse minilo." Kot je povedala, naj bi bila težava v tem, da niso upoštevale njenih pobud in se je počutila odrinjeno.