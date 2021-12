Vanja je po koncu snemanja spoznala drugega junaka

Vanja Zupan in David Krulčič sta se na romantičnem razvajanju v Bovcu imela zelo lepo. Junak podeželja je bil videti očaran nad svojo izbranko, povedal je, da bi lahko njuno prijateljstvo preraslo v nekaj globljega. Vanja nam je zaupala, da sta se, tudi ko so kamere že ugasnile, veliko pogovarjala, smejala in se potepala po Bovcu. A je David na snemanju zadnje oddaje Ljubezen po domače razkril, da so se njune poti po tistem razšle. Vanja je potrdila, da je bila njuna skupna odločitev, da bosta ostala prijatelja.

Vanjino tremo so zakrivile kamere in ne junak podeželja.

Četudi se je zdelo, da se je Vanja zagledala v postavnega Primorca, je bilo v resnici drugače. David jo je sprva privlačil, a se je to hitro spremenilo: “Meni je bil David na prvi pogled všeč. Ko sem ga malo bolje spoznala, pa nisem začutila nič več kot le prijateljstvo.” Tremo na zmenkih je bolj kot očaranost nad junakom podeželja zakrivilo to, da ni bila vajena kamer in je preprosto zmrznila.

Ko se pošalimo, da bi bil konec njune zgodbe drugačen, če bi imela nekaj let ali celo desetletij več, ker ima David rad starejše ženske, Vanja odgovori: “Mogoče bi res morala biti starejša, ampak to ne pomeni, da me, mlajše punce, nismo dovolj zrele, pametne in pridne za svoja leta.” Prav to sta denimo opazili komentatorki na kavču, Alenka Brezovšek in Doroteja Knehtl, ki sta povedali, da bi si zaslužila boljšega moškega, ker je pridna, lepa, pametna in še sta naštevali. Vanja nam je povedala: “Super mi je bilo slišati te komentarje, ker marsikdo ne opazi, kakšen človek sem v resnici." Nato pa dodala: "Opazil je tudi David, ki je to tudi povedal v eni izmed oddaj.”