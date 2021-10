Vanja ob Davidu v ljubezenskem krču: Slišim samo svoje srce

David je na zmenek povabil Vanjo, ki pa je ob njem zablokirala. Junak podeželja ji je namreč izredno všeč. Marjani pa je Milan tako zelo všeč, da ga je na prvem zmenku presenetila z zanimivim predlogom.

Medtem ko je Marjana ponoči trdno spala, Majda ni mogla zatisniti očesa. Čakala je, kdaj se bosta Milan Podgornik in Cecilija vrnila z zmenka. Marjana je to pripisala morebitni ljubosumnosti, nevoščljivosti ali zvedavosti. Sta se pa obe oglasili pri Ceciliji, da bi jo vprašali, kako sta se imela. Majda se je čudila praznim steklenicam in povedala: “Jaz moram reči, da je Milan moja simpatija.” Cecilija: “Malo se mi že svita, ampak tukaj pa jaz res nisem čisto nič kriva.” Majda: “To ni nič hudega, ampak skrbi me to, ker vaju ni in ni in ni bilo in jaz nisem mogla spati.” Nakar je povedala še točno uro njunega prihoda. Cecilija: “Čakaj malo, še moja mama ni spraševala, kdaj sem prišla domov.” Ko je slišala, da sta druženje nadaljevala tudi po zmenku, je Majda zajela sapo. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

icon-expand Majda je bila huda na Cecilijo. FOTO: POP TV

David Krulčič je doma pustil kar dve zaskrbljeni kandidatki, Vanjo in Sentyo. Tudi Manjo je čakalo zaslišanje in povedala je, da je doživela šok, ko sta se jima na zmenku pridružila njena mama in Milan. Vanji se je novica zdela super, ker David in Manja nista bila sama, ker se nista pogovarjala in spoznavala. Manja: “Mislim, da sta mi punci kar privoščili, da mi je mami uničila zmenek.” Ko se jim je pridružil David, sta ju Vanja in Sentya pozorno opazovali. Manja pa je bila presenečena, ko je dojela, da tudi Davidu ni bilo všeč, ker je na zmenek prišla njena mama. Sklepala je, da jo vendarle želi bolje spoznati, a je David na nov zmenek povabil Vanjo.

icon-expand Manja ni bila prav dobre volje, ko je David na zmenek povabil Vanjo. FOTO: POP TV

Na kmetiji Kranjčevih sta bila tisto jutro zelo delavna Matej, ki je šel v delavnico pripravljat presenečenje za Mihaelo, in Denis, ki je zavzel kuhinjo. Računal je na to, da gre ljubezen skozi želodec, in Metka je bila prijetno presenečena, ko je videla, kaj vse je pripravil. Metka: “Mladiček preseneča ... Verjetno lahko še marsikaj takega pričakujem in se zelo veselim.” Mihaela pa je pohitela na delo in svoja junaka prepustila očetu. Pred odhodom ji je Uroš podaril rožico: “Sem ti hotel samo reči, da te imam rad.”

icon-expand Denis uspešno niza pike pri Metki. FOTO: POP TV

Mateja je med delom presenetil potencialni tast in kar hitro sta se ujela. Ugotovila sta, da sta oba očeta samohranilca, le da ima Matej dva mala otroka, fanta in punčko. Janez je povedal, da bi moral biti dosleden pri vzgoji: “Ker otroci si hitro zapomnijo, znajo izkoristiti situacijo sebi v prid.” Kandidat se mu je sicer zdel v redu in opazil je, da vidi delo. Janez: “Zdaj pa manjka samo še kemija med Mihaelo in Matejem.”

icon-expand Videti je, da sta se Matej in Janez dobro ujela. FOTO: POP TV

Manjo je z obiskom presenetil zelo dober prijatelj Aleks, ki je želel preveriti, če jo bo David zmogel obvladati, saj je divja. Njegov prihod je bil balzam za Manjino dušo, Aleks pa se je čudil, ker ni vedela kaj dosti o junaku podeželja, a je poudarila, da jo je na zmenku zmotila njena mama. Ko je prišla Sentya, se je Aleks ponudil, da bi ostal in Davidu pomagal pri odločitvi.

icon-expand Aleks na kontroli. FOTO: POP TV

David je Vanjo peljal v Akvarij Piran, da bi se tam morda bolj sprostila. Vanja: “Jaz, ko sem ob njem, čutim metuljčke. Po eni strani mi je kul, po eni malo grozno. Tu ga imam zdaj na samem in sploh ne vem, kaj bi.” Zaljubljeno ga je pogledovala, njega pa je zanimalo več o njej. Vanja: “Jaz ga sploh ne poslušam, jaz čisto zablokiram, slišim samo svoje srce in sploh ne vem, kaj naj rečem.” Pojasnila je, da že zelo dolgo časa ni bila na zmenku. Davidu se je zdela simpatična, ker ji je bilo nerodno, in priznala je, da je to zaradi njega. Ko je povedala, da je idealen fant, pa je David ostal brez besed.

icon-expand Nekaj je bilo v zraku ... FOTO: POP TV

Marjana je Milanu povedala, da ji je bil všeč kot moški, ki je odgovoren in odkrit, zato se je prijavila. Sam ni hotel odgovoriti na njeno vprašanje, ali mu je všeč. Povedal je, da je za to še prehitro, da so vse tri dame enakovredne, ona pa je ugotavljala, da je spreten diplomat. Ko je predlagala, da bi jima rezerviral sobo, jo je ustavil: “Prvi zmenek, pa govoriš že o sobah.” Ko ga je še vprašala, ali ima že izbrano kandidatko, je bil iskren, da je imel drugačna pričakovanja in da bo moral dobro razmisliti. Marjana pa se je odločila, da bo malo zlobna do Majde: “Bom rekla, da imam občutek, se je kar malo bolj navdušil nad mano.”

icon-expand Marjani je Milan všeč, toda naklonjenost ni obojestranska. FOTO: POP TV

Denisa in Metko sta na zmenku zmotila Matej in Peter, ki sta se pritožila, da njima pa ni nič pripravil. Metka je opazila, da je Denis postal nervozen, bilo pa ji je všeč, ker se je trudil. Denis je povedal, da sam ne bi zmotil zmenka, je pa na koncu še dodatno presenetil Metko z orhidejo in fotografijo, na kateri je združil vse, kar ima rada. Ko je Metka na zmenek povabila še Petra, ni bil jezen, saj so mu karte napovedovale lepo prihodnost z njo. Matej pa je vse nasmejal z izjavo: “Dobro kuha, če ga ne boš ti oženila, ga bom jaz.”

icon-expand Peter in Matej sta se povabila na zmenek. FOTO: POP TV

Davidu ni bilo nič jasno, ko je zagledal Aleksa. Slednji je pojasnil, da je prišel malo spoznat dekleti, David pa: “Ti si jih prišel spoznat, če jih jaz spoznavam.” Ko mu je Aleks predlagal, da bi mu lahko pomagal pri izbiri, je David odklonil: “Ne boš ti meni pomagal, jaz lahko izbiram sam.” Dodal je, da že ve, katero bo izločil, in ko je Aleks želel izvedeti, katero, je David odsekal: “Ti kar trpi.” Sentya je pohvalila Aleksa, ker jima je krajšal čas in je bil zelo zabaven. Zdelo se ji je super, ker je malce izzival Davida in v njem prebudil tekmovalnost. David pa: “Ni neke konkurence. Če ima človek palmo na glavi, kako bi mi bil konkurenca?” Aleks je pred slovesom še predlagal, naj ga David pokliče, ko bo katero vrgel iz hiše, da jo pride iskat.

icon-expand David ne potrebuje pomoči pri izbiri tiste prave. FOTO: POP TV

Mihaelo je med delom presenetil Bojan. Povedal je, da zaradi službenih obveznosti ni mogel priti na kmetijo. Izvedela je, da se je takoj po ogledu njene predstavitve v oddaji pozanimal, kje dela. Šel je v lokal in se vanjo takoj zaljubil. Bojan: “Sem jo tudi slikal, ampak si tega ne upam povedati, da ne bo jezna." Mihaela: “O, zalezovalec, To ni v redu. Zdaj ga bom pa še k sebi domov pripeljala.” A je Bojan povedal, da ni zalezovalec, in da se ji je oddolžil, ji je prinesel ogromno lectovo srce z njenim imenom in napisom Ljubezen po domače. A presenečenj še ni bilo konec.

icon-expand Mihaela je bila skeptična, toda Bojan je bil poln presenečenj. FOTO: POP TV

