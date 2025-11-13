Vesna je spremenila mnenje o Pablu: To absolutno ni moški zame

Vesna Volk se je v Ljubezen po domače prijavila za Pabla Alejandra Gelba, ki ji je med obiskom trgovine z avtodeli pognal kri po žilah z iskrivim pogledom in prijaznim nasmehom. Ko se je morala odločiti, ali se bo potegovala zanj ali za Dušana Petriča, je vztrajala pri svoji prvotni odločitvi, saj jo je v živo še bolj navdušil. Ob slovesu je bila hvaležna za to, da ga je imela priložnost spoznati, saj ima argentinski šarm in je super človek. Toda Vesna ni več takšnega mnenja: "Seveda sem vesela, da sem ga spoznala, ampak najprej si prisoten v šovu, potem pa po dveh letih vidiš oddajo in se spomniš stvari, vidiš komentarje in napihnjen moški ego in si rečeš: Hhhmmm ... Pablo je v redu oseba, samo ne zame, ker nima svojega jaza, odločnosti in ne ve, kaj sploh želi ... Ko mu ena ženska 'popiha' na dušo, se on očitno stopi. In seveda niti ni dal možnosti ali pobude, da bi katero sploh spoznal. Ni imel časa. (smeh)"

Konkretnejšega mnenja ne more podati, saj se s Pablom nista skoraj nič pogovarjala in je bila poleg njega ves čas Suzana Korošak. Vesna: "Taki moški me ne privlačijo, ki ne znajo postaviti mej, ki so majavi pri svojih odločitvah in ki delujejo iz ega. Ne bom sodila, lahko pa rečem, da to absolutno ni moški zame." Resda je ob slovesu izrazila željo, da bi ostala prijatelja, a pravi, da nista ostala v stikih. Vesna: "In to je ok."

Če se ni ujela s Pablom, pa to ne velja za njegovo simpatijo v šovu, Majo Vozlič. O njej je povedala, da se zna šaliti na svoj račun, je pristna, iskriva, odkrita, izvirna, kreativna in nasploh posebna duša. Zato se ne strinja s komentatorji, da je ukradla šov in da je žonglirala in se poigravala z obema junakoma. Vesna: "Absolutno stojim za tem, kar sem rekla o Maji in se ne strinjam s komentatorji, da je ukradla šov. Vsi komentatorji so tudi sami bili v šovu in točno vedo, kako vse poteka, zato je marsikatera njihova izjava neumestna. Majo so videli, da se poigrava in žonglira (smeh), niso pa videli druge igralke ali kako že? (smeh) Maja je taka pred kamerami kot za njimi. Se pravi pristna, spontana in veselega značaja. Spomnim se, kolikokrat je mirila ostale ženske, ki so se prepirale zaradi neumnosti. Vedno je želela, da bi se vsi dobro počutili, se imeli lepo. Je oseba z velikim srcem in ogromno kreative, z njo ni dolgčas in o vsem se lahko pogovarjaš, ima globino, širino, zato ni čudno, da sta se oba zagledala vanjo (smeh), vendar je Pablo zelooo pozno to spoznal in niti ni mogel spoznavati Maje, ker je nonstop visel s Suki."

Pravi, da je bila tudi sama pred in za kamerami takšna, kot je, torej direktna, spontana, igriva in zabavna. Vesna: "Ne prizadenejo me komentarji, da imam moško energijo, pa da se nisem za zmenek uredila in ne vem, kaj še vse. Vem, kdo sem in vsak trenutek si upam biti to, kar sem v celoti. Ne potrebujem pol kile pudra, napol gole kože ali neko 'opravo', da bi bila nekomu všeč. Sama sem točno to, kar sem in se počutim super, če pa nekateri osvajajo s fasado in goloto in nekdo na to pade, pa super. Samo da so srečni."