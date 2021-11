Vesna po slovesu od Ljubezni po domače pred povsem drugačnimi izzivi

Vesna Volk po slovesu od Mitje Rusa in prepirov, ki so polnili njegovo hišo, nadaljuje povsem drugačno, umirjeno življenje. Svojo energijo usmerja v pomoč ljudem, da najdejo svojo pot, za resno partnersko zvezo pa trenutno nima časa.

Mitjo Rusa je na prvem izločanju v Ljubezni po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – prehitela Vesna Volk. V hiši, v kateri je vladala precejšnja napetost in kjer so odmevali prepiri, se ni počutila dobro. Vesna pravi, da je bilo, ko kamer ni bilo poleg, tam še huje: "Namreč ravsa, zbadanja, provociranja je bilo na pretek. Škoda moje energije in časa, da bi še kar koli komentirala. Videli ste kar nekaj in vsak si je lahko ustvaril svoje mnenje." A ko sta se z junakom podeželja poslavljala, je bilo obema težko. Kljub prepirom in čeprav sta se poznala le kratek čas. Vesna: "Oba je definitivno stisnilo, spletla sva prijateljske vezi in vem, da sem mu bila v veliko oporo. Vsekakor je bilo pristno in tega se ne da zaigrati. Velik človek si takrat, ko pokažeš, da si ranljiv. Ko si ranljiv, si brez barier do kogar koli ali česar koli, in ko si ranljiv, si pripravljen sprejeti vse, brez obsojanja. Ranljivost je ključ do zavedanja o tem, kdo so ljudje, kaj si izbirajo in kakšne so njihove možnosti v vsakem trenutku. In ta ranljivost ti da neskončno izbir onkraj boja ali bega."

icon-expand Ganljivo slovo od Mitje Rusa. FOTO: POP TV

Vesna in Mitja sta se že pred slovesom dogovorila, da bosta ostala samo prijatelja. Da se ne bo odprl nobeni izmed ostalih dveh kandidatk, pa je povedala še pred komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču. Vesna: “Mislim, da še ne želi imeti resne zveze, morda tudi še ni pripravljen na to ... Vsekakor se moraš dobro poznati. Treba je razčistiti, kaj si želimo v partnerstvu, kaj deluje za nas in kaj deluje za drugo osebo. Menim, da je za dobro partnersko zvezo ali kako drugo zvezo ključnih pet elementov: spoštovanje, zaupanje, odpuščanje, ranljivost in hvaležnost. Kaj si Mitja izbira sedaj, najbolj ve on sam.”

icon-expand Vesna Volk se trenutno posveča svoji karierni poti. FOTO: POP TV

Vesna po letu dni, kolikor je minilo od konca snemanja do danes, ostaja samska. Vesna: “Trenutno si ne izbiram partnerja, temveč večino časa posvečam svoji karierni poti. Imam svoje podjetje in v teh ‘čudnih časih’ me ljudje potrebujejo bolj kot kadar koli prej. Tako da je moje trenutno poslanstvo, da s svojim holističnim pristopom nagovorim ljudi, jim ponudim 100-odstotna funkcionalna hranila, pogovorimo se o pitju vode, gibanju, umirjanju in preponskemu dihanju. Vsekakor gre za celostni pristop, kajti marsikdo se je v tem času izgubil. Ne znajo iti naprej v življenju, veliko ljudi je preplašenih, ne vidijo luči na koncu tunela. In kaj je lahko še boljše kot to, da jih opolnomočim? Enostavno jim pomagam, da prepoznajo svojo kreativno in ustvarjalno moč, da jih pripeljem do te stopnje, da lahko spremenijo vse tisto, kar ne funkcionira v njihovem življenju. Vse v življenju je le izbira. Nudim jim tudi terapije Access Consciousness, ki vsakodnevno spreminjajo njihov svet in svet vseh, s katerimi so obkroženi. In tako sem sebi in svetu največji doprinos. Prav tako obožujem živali in tudi njim posvetim čas, ki ga potrebujejo glede na terapijo. Vsekakor delujem na popolnoma drugačen način kot večina. Delujem s prostora izbir, lahkotnosti, radosti in hvaležnosti. Vedno iščem nove izzive in vsak dan spoznam sebe, svojo energijo, svojo rast in s tem spreminjam svet okoli sebe. Kaj ko bi vsi imeli več lahkotnosti, radosti in hvaležnosti? Vsekakor pa mi je pisalo že kar nekaj simpatizerjev, s katerimi rada kako rečem, ni pa sedaj časa za resno partnersko vezo.” Napeta bitka za srce Mitje Rusa pa se nadaljuje. Spremljajte jo ob petkih in sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja bo že teden dni prej na VOYO.