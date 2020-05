Vesna Šošterič o prepoznavnosti: Fačuzi ni pozabljen

"Trenutno nimam moškega. Ga pa še vedno iščem," je povedala za 24ur.com med tem ko je, kot nam je povedala, obirala češnje: "Kakšnega bi? Ja, idealnega! Takšnega, da ima srce in da zna delati. Takšnega, da me pelje tudi ven. Preprostega." Vseeno pa je dodala, da v moškem išče nekoga, ki ga pred njo ni sram, ki je, kot se je izrazila 'tapravi dec'.

Ker nam je Jože Mastnak povedal, da je želel Vesno povabiti na zmenek in da ta ni bila zainteresirana, smo za komentar prosili tudi njo. "Ja, to je bilo takrat, ko smo snemali. Ampak sem mu rekla, da imam jaz svoje prijatelje, ki so se prijavili, on pa svoje 'frendice'. Je povedal, da ni zadovoljen z ženskami, ki so se prijavile, da se v nobeno od njih ne bo mogel zaljubiti."

Na ulici jo še ogovarjajo: Fačuzi ni pozabljen

Povedala nam je, da je vesela, da se je prijavila v šov, da je uživala in da k temu spodbuja vsakega, ki o tem razmišlja. "Naj gredo, malo bo videl sveta. Malo razvedrila. Tistemu, ki se prijavi, zagotovo ne bo žal," je povedala in dodala: »Naj se prijavijo tisti, ki so po naravi ljubosumni, da se soočijo s tem, da vidijo, kako je.«

Dodala pa je, da sama s kamerami in ljubosumjem nikoli ni imela težav. Pozornost kamer in nastopanje pa ji je šlo od rok: "Še danes me kdaj ustavijo na ulici in me pozdravljajo. Fačuzi ni pozabljen!" (smeh)