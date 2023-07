Vesna Šošterič: V novem desetletju si želim ljubezni

Na Vetrniku smo obiskali enega najbolj prepoznavnih obrazov oddaje Ljubezen po domače, Vesno Šošterič. Z njo smo se sprehodili po domačiji, s katero ima poleg službe polne roke dela in ob tem poklepetali o njenem praznovanju 40. rojstnega dne, ki ga je imela aprila. Obujali smo tudi spomine na njeno sodelovanje na snemanju Ljubezni po domače.

Le kdo se ne spomni slavne Vesne Šošterič iz Ljubezni po domače, ki je namesto jacuzzi rekla 'fačuzi'? Prav zaradi te majhne napake si jo je Slovenija zapomnila in kot nam je povedala, je po tem še danes slavna. Na domačem Vetrniku se nemalokrat zgodi, da na domača vrata dobi nenapovedane obiske, ki so jo prišli pozdravit. Četudi je sprva malce neprijetno, ker Vesna obiskov ne pozna, je naša zvezdnica resničnostnega šova sproščena in oboževalce sprejme odprtih rok, ob tem pa nam pove: "Najprej je malo čudno, ker se ne poznaš. Vsaj jaz njih ne, oni mene poznajo, ker sem bila na televiziji." Pridejo tudi skupine prijateljev in jo sprašujejo, kako se je opogumila sodelovati v šovu in jim pove, da to ni nič takšnega: "Pa saj kamera ni takšen bav bav. To je čisto enostavno. Pred kamero stopiš, saj kamere ne gledaš, gledaš malo okoli in to je to. Pa mi pravijo, da sem dobra, da sem se v to spustila. Pa saj to ni nič takšnega."

icon-expand Vesna Šošterič FOTO: Miro Majcen

Sicer je bila po končanem snemanju Ljubezni po domače v zvezi z Miho Rebernikom kar dve leti, a se na koncu med njima žal ni izšlo. Zato Vesna ljubezen še išče, a pravi, da gre počasi. Da ne najde princa na belem konju, ki bi jo osrečil, kot si sama najbolj želi. Zato Vesna, ki je spomladi praznovala 40. rojstni dan, pravi, da si v novem desetletju želi: "Marsičesa si želim. Najprej pa bi imela ljubezen, pravega moškega, ki bi se pojavil kje, iz kakega grmička." (smeh) Med sprehodom po domačem okolišu nam tako 40-letnica kot njeni starši povedo, da je bilo praznovanje okroglega rojstnega dne izjemno zabavno in prijetno. Še posebej za Vesno, ker je sama praznovanje načrtovala za vikend, starši in prijatelji pa so ji zabavo priredili že čez teden, na dan, ko je imela rojstni dan. "Praznovanje je pa bilo, ja ... (smeh) Sem rekla, da ne moreš verjeti. To če ne doživiš, ne moreš verjeti. Prišla sem domov iz službe in se odpravila v zgornje nadstropje pospravljat. Si dala glasbo malo bolj naglas, ko je po nekaj časa prišla mama k meni in me prosila, naj znižam glasnost, češ da je preveč naglas. Pa nisem vedela, zakaj jo to moti. Ko sem kar naenkrat slišala hupe avtomobilov in ljudi, ki so me presenetili za rojstni dan. Cela vas je bila tukaj!" Pravi sicer, da je bilo na praznovanju veliko ljudi, a sami znanci, mlajši in starejši sosedje, da med njimi ni bilo nobenega novega obraza, potencialnega snubca. A tudi to še pride. Vesna še ni obupala in pravi, da v ljubezen še vedno verjame.

icon-expand Vesna Šošterič FOTO: POP TV

Verjame pa tudi v uspešnost oddaje Ljubezen po domače, zato tudi prijatelje in znance, ki še niso našli boljše polovice, nenehno priganja, naj se prijavijo. "Nenehno me sprašujejo, kako je to, pa kako je tisto. Pa vedno rečem, da če si želijo, da lahko pokličem na POP TV in da jih bom prijavila kar jaz! To se je treba opogumiti." Nova sezona, novi kandidati in nova priložnost za ljubezen Pred časom smo že predstavili kandidate nove sezone Ljubezni po domače, ki še čakajo na vaša pisma. Zato se le opogumite in tistemu ali tisti, ki vam je najbolj padel v oči, napišite pismo in se potegujte za njegovo oziroma njeno srce.