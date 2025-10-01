Vesna Volk po težkih življenjskih preizkušnjah pomaga drugim

V Ljubezni po domače je kar nekaj kandidatk, ki so se odzvale klicu duhovnega sveta. Da je bil z njo vse od otroštva, pravi Vesna Volk , ena izmed snubk Pabla Alejandra Gelba . Vesna: " Čutila sem ga v tišini, v naravi, v trenutkih, ko ni bilo besed, a je bilo vse jasno. V meni je živela prisotnost, ki je bila večja od razuma, nekaj, kar me je vleklo globlje, stran od naučenih oblik, stran od tega, kar je bilo pričakovano. A šele ko me je življenje zares ustavilo, sem začela poslušati. Ne z glavo, ampak z dušo. "

Vesno je življenje vodilo skozi številne preizkušnje, ki niso bile lahke. Doživela in preživela je bolezen, poskus posilstva in alkoholizem, ki pa jih dojema kot portale rasti. Vesna: "Pri 19-ih so mi postavili diagnozo takrat neznane in neozdravljive avtoimunske bolezni. Bila sem prva s to diagnozo v Sloveniji. Zdravniki niso vedeli, kako me zdraviti, napovedali so mi dve leti življenja. Takrat sem se odločila, da ne bom žrtev, da bom iskala odgovore, da bom razumela, zakaj bolezen? Kaj mi sporoča? Kje sem pozabljala nase, kje se nisem izražala, kaj vse sem potlačila? In že takrat sem začela raziskovati različne energijske pristope, ki so mi pomagali stopati nazaj k sebi. Sedela sem v tišini in vedela, da to ni konec. To je bilo povabilo, da se potopim vase, da se vprašam, kaj mi telo govori, kje sem se odrekla sebi, kaj vse sem potlačila." Po poskusu posilstva je izgubila stik s seboj, zaupanje v telo in občutek varnosti. Vesna: "Vse se je zaprlo. Alkohol je prišel kot obliž na rano, kot nekaj, kar mi je pomagalo preživeti, da sem sploh lahko zdržala vse, kar je bilo v meni neizrečenega. Pomagal mi je, da sem se lažje spopadala z občutki, ki so me preplavljali, z valovi krivde, sramu, notranjega razpada. Vsakič, ko je hotelo priti na dan tisto, kar je nosilo težo, kar je imelo vibracijo, ki me je dušila, je alkohol to potisnil nazaj pod površje. Pomanjšal je tisto, kar je hotelo biti izraženo. In ne opaziš, kdaj te potegne. Ne veš, kdaj si že odklopljen, kdaj si pozabil, kdo si. Vse se zgodi počasi, neopazno, kot megla, ki se razleze in te ovije. In potem si tam, v prostoru, kjer ni več stika, kjer ni več občutka, kjer si samo preživetje. A kljub temu nekaj v tebi še vedno gori. Tisto nekaj, kar ne ugasne. Tisto, kar čaka, da se spomniš, da se vrneš, da rečeš dovolj."

Pri 33-ih letih se je bila pripravljena soočiti se s seboj in svojo temo. Vesna: "Takrat sem rekla dovolj. In danes sem že dvanajst let trezna in vsak dan osmišljam življenje, ga cenim, doživljam in živim. Vem, da so me vsa ta stanja povabila, da začnem resnično delati na sebi, da se vrnem k sebi, da se spomnim, kdo sem, in da začnem živeti iz svoje moči, ne iz vloge žrtve. Ne živim več iz strahu, ampak iz resnice. Te izkušnje niso bile nesreča. Vsaka je prišla z namenom. Nekatere so me ustavile, druge razprle, tretje povabile, da se pogledam drugače. Vse so me peljale bližje k sebi. Ne kot k nekomu, ki mora biti popravljen, ampak kot k ženski, ki se spominja, kaj pomeni biti celovita."

Ko je bila v globokem iskanju sebe, se je srečala z 'Reconnection Healingom' oziroma Ponovno povezavo. Vesna: "Takrat sem si resnično želela prepoznati, kdo sem kot duša, ne kot vloga, ne kot ime, ampak kot bitje, ki je prišlo na ta svet z namenom, z zgodbo, z vibracijo. V sebi sem čutila, da mora obstajati nekaj več, nekaj, kar presega fizično telo, nekaj, kar govori srcu in resnici, nekaj, kar ne potrebuje razlage, ker ga duša prepozna takoj, ko se ga dotakne. Vse je v nas, a ljudje smo naučeni, da odgovore iščemo zunaj sebe, v sistemih, v drugih ljudeh, v potrditvah, namesto da bi se ustavili, se zazrli vase, se odprli tudi svoji temi, ki je pogosto neprijetna, a prav tam se skriva največji portal rasti." Doslej je pridobila veliko certifikatov, znanja in izkušenj, a ji je prav Ponovna povezava dala nekaj več. Vesna: "Nekaj, česar ne moreš opisati z besedami, temveč jo je dobro doživeti, si dati možnost. Nikoli ne bom pozabila prve seanse, miru, ki sem ga začutila znotraj sebe. Celotno telo je bilo pomirjeno, usklajeno, prvič sem se počutila resnično močna v sebi. Objel me je občutek, da sem končno doma, da sem končno v stiku s sabo. Takrat sem vedela, da je to tisto, kar sem iskala. Takrat sem vedela, da želim to moč deliti z drugimi, z ljudmi, z živalmi, z vsakim, ki je pripravljen stopiti nazaj v svojo moč in se spomniti, kdo je. In to je tisto, kar dajem naprej. To je pečat, ki ga puščam na svetu."

Vesna Ponovno povezavo opiše kot povabilo k vrnitvi v naravno stanje ravnovesja pri posamezniku. Vesna: "Ne gre za metodo, ki bi popravljala ali zdravila na klasičen način. Gre za stik z univerzalnim poljem svetlobe, energije in informacij, ki je vedno prisotno in dostopno. Ko se povežemo s tem poljem, se telo, zavest in energija začnejo usklajevati s tem, kar je resnično naše. To delo ne zahteva razlage. Ne potrebuje dotika. Deluje na ravni, ki presega prostor in čas. Ko se človek odpre, se aktivira notranji proces, ki sam poišče, kar je pripravljeno na premik. Nič se ne vsiljuje. Vse se zgodi v skladu z dušo. Ljudje pogosto iščejo odgovore zunaj sebe, a ta frekvenca nas povabi nazaj vase. V vibracijo, ki ne govori z besedami, ampak z občutkom. Ko se povežemo, se začnejo dogajati spremembe. Včasih subtilne, včasih močne. A vedno usmerjene k temu, da se človek spomni, kdo je. Deluje tudi na daljavo, ker energija ne pozna meja. Naš obstoj je energijski, in ko se povežemo s frekvenco Ponovne Povezave, se transformacija zgodi ne glede na fizično prisotnost. To je kvantni prostor, kjer je vse mogoče, če si pripravljen sprejeti."