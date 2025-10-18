Viktorija je nova kandidatka Petra Benedika

Petra Benedika je s svojim prihodom presenetila Viktorija, ki se je pred tem borila za srce Dejana Ponikvarja. Mirko Kocjančič in Cecilia sta se z zmenka vrnila z roko v roki, kar je razburilo Natašo. Josip Antolič pa je s poljubom presenetil Joži in samega sebe.

Viktorija prestopi k Petru

Peter Benedik je po zmenku z Nino sprejel odločitev. Peter: "Moniki bi rad povedal, da je izgubila šanse. Da sem se nekako odločil za Nino." V njeni družbi se, kot je povedal, počuti bolje in je sproščen. Ko pa je Moniko želel seznaniti s svojo odločitvijo, ju je s svojim prihodom presenetila Viktorija. Prekmurka je bila ena izmed kandidatk Dejana Ponikvarja, ki pa se je od nje poslovil. Ko se ji je ponudila priložnost, da bolje spozna bolj komunikativnega kavboja, jo je zgrabila. Peter se je po krajšem pogovoru odločil, da lahko Viktorija ostane: "Priložnost imate vse, zaenkrat sem še samski."

Mirko in Cecilia z zmenka z roko v roki

Mirko Kocjančič in Cecilia sta se z zmenka vrnila z roko v roki. Bojana: "Očitno je bil zmenek zanimiv, pester, drugačen." Cecilia je vpričo konkurentk povedala: "Take šanse si dobil, res. Zdaj te pa že obožujem." Povedala je, da je spremenila mnenje o junaku in da se bo borila do konca. Cecilia: "Se počutim nekako potolaženo, ker vem, da sem še vedno v igri. S tem, da imam tudi malo slabo vest. Nataša se mogoče počuti ogroženo." Naslednji dan je na vztrajno Natašino prigovarjanje razkrila, da je bilo na zmenku lepo in romantično. Ko je Mirko obelodanil, da je dobil novo ponarejeno pismo in da bi s Cecilio šel na romantični zmenek, pa se je Primorki znova dvignil pritisk. Nataša: "A tebi so ponaredki bolj všeč, kot originali?" Ko sta Mirko in Nataša ostala sama, jo je potolažil, češ da ji ni želel dajati lažnega upanja. Jasno pa ji je dal vedeti, da ga moti njena občutljivost. Mirko: "Daj, spomni se, kako nama je bilo lepo. Pa pusti to s Cecilio in Bojano. Ker to je nekaj povsem brezveznega. Jaz bom samo še s tabo." Obljubil ji je, da bo svoje besede podkrepil z dejanji.

Mirko Kocjančič bo pomiril Natašo. FOTO: POP TV icon-expand

Joži dobi poljub, Nada se začne odmikati

Joži je vzela stvari v svoje roke in sama povabila Josipa Antolića na zmenek. Pod hruško ji je povedal, da sta postala prijatelja. Ko ga je vprašala, če bi ji dal en poljub, ji je takoj izpolnil željo, pa čeprav se nikoli ne poljublja. Josip: "Zaradi bolezni. Ker kislina, kislina." Nato ji je še naštel, da bo morala njegova izbranka imeti izpit, avto in da bo morala skrbeti zanj. Kandidatka je poudarila, da je bila 20 let negovalka, a ji je odvrnil: "Nimaš tistega, kar jaz potrebujem." Ko ga je spomnila, da lahko v primeru težav pokličeta rešilca, ga to ni zanimalo. Pregnal ju je dež, pred tem pa sta se še malce skregala. Zvečer se je Josip želel oddolžiti svojim damam za kosilo, s katerim so ga razveselile. Oblekel se je v Božička in jih zabaval, toda Nada mu ni hotela sesti v naročje. Spraševal se je, zakaj se je začela odmikati.

Josipa in Mirka čaka izločanje