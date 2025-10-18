Viktorija je nova kandidatka Petra Benedika

Viktorija prestopi k Petru
Peter Benedik je po zmenku z Nino sprejel odločitev. Peter: "Moniki bi rad povedal, da je izgubila šanse. Da sem se nekako odločil za Nino." V njeni družbi se, kot je povedal, počuti bolje in je sproščen. Ko pa je Moniko želel seznaniti s svojo odločitvijo, ju je s svojim prihodom presenetila Viktorija. Prekmurka je bila ena izmed kandidatk Dejana Ponikvarja, ki pa se je od nje poslovil. Ko se ji je ponudila priložnost, da bolje spozna bolj komunikativnega kavboja, jo je zgrabila. Peter se je po krajšem pogovoru odločil, da lahko Viktorija ostane: "Priložnost imate vse, zaenkrat sem še samski."
Mirko in Cecilia z zmenka z roko v roki
Mirko Kocjančič in Cecilia sta se z zmenka vrnila z roko v roki. Bojana: "Očitno je bil zmenek zanimiv, pester, drugačen." Cecilia je vpričo konkurentk povedala: "Take šanse si dobil, res. Zdaj te pa že obožujem." Povedala je, da je spremenila mnenje o junaku in da se bo borila do konca. Cecilia: "Se počutim nekako potolaženo, ker vem, da sem še vedno v igri. S tem, da imam tudi malo slabo vest. Nataša se mogoče počuti ogroženo." Naslednji dan je na vztrajno Natašino prigovarjanje razkrila, da je bilo na zmenku lepo in romantično. Ko je Mirko obelodanil, da je dobil novo ponarejeno pismo in da bi s Cecilio šel na romantični zmenek, pa se je Primorki znova dvignil pritisk. Nataša: "A tebi so ponaredki bolj všeč, kot originali?"
Ko sta Mirko in Nataša ostala sama, jo je potolažil, češ da ji ni želel dajati lažnega upanja. Jasno pa ji je dal vedeti, da ga moti njena občutljivost. Mirko: "Daj, spomni se, kako nama je bilo lepo. Pa pusti to s Cecilio in Bojano. Ker to je nekaj povsem brezveznega. Jaz bom samo še s tabo." Obljubil ji je, da bo svoje besede podkrepil z dejanji.
Joži dobi poljub, Nada se začne odmikati
Joži je vzela stvari v svoje roke in sama povabila Josipa Antolića na zmenek. Pod hruško ji je povedal, da sta postala prijatelja. Ko ga je vprašala, če bi ji dal en poljub, ji je takoj izpolnil željo, pa čeprav se nikoli ne poljublja. Josip: "Zaradi bolezni. Ker kislina, kislina." Nato ji je še naštel, da bo morala njegova izbranka imeti izpit, avto in da bo morala skrbeti zanj. Kandidatka je poudarila, da je bila 20 let negovalka, a ji je odvrnil: "Nimaš tistega, kar jaz potrebujem." Ko ga je spomnila, da lahko v primeru težav pokličeta rešilca, ga to ni zanimalo. Pregnal ju je dež, pred tem pa sta se še malce skregala.
Zvečer se je Josip želel oddolžiti svojim damam za kosilo, s katerim so ga razveselile. Oblekel se je v Božička in jih zabaval, toda Nada mu ni hotela sesti v naročje. Spraševal se je, zakaj se je začela odmikati.
Josipa in Mirka čaka izločanje
Josipa in Mirka prihodnjič čaka pomembna odločitev. Vsak se bo moral posloviti od ene izmed svojih kandidatk. Josip je prejel pismo, v katerem mu je Tanja Postružnik Koren sporočila: "Slišala sem, da je v tvojem domu pestro in veselo. Upam, da še tli žarek upanja, da najdeš sopotnico za svoje brezskrbno življenje. Čas je za prvo slovo. Izberi s srcem." Mirku pa bo težko, ko bo stal pred svojimi kandidatkami. Katero bo izločil on in katero Josip?
Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.