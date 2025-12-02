Svetli način
Viktorija: Patriciji nisem želela skakati v zelje

Velenje, 02. 12. 2025 12.04 | Posodobljeno pred 51 minutami

Viktorija Utroša pravi, da ni bila zaljubljena v Dejana Ponikvarja in izbranki Patriciji ni želela skakati v zelje. Tako njega kot Petra Benedika je želela bolje spoznati kot prijatelja, poleg tega pa razširiti krog poznanstev in pridobiti nove izkušnje.

Viktorija Utroša je novo sezono Ljubezni po domače začinila s prestopom. Svojo pot je začela pri Dejanu Ponikvarju, zaključila pa na kmetiji Petra Benedika. V šov je vstopila nasmejana in pripravljena na novo izkušnjo v življenju. Zdelo se je tudi, da ji je Bločan zelo všeč, a nam je Prekmurka razkrila: "Ne drži, da sem se trudila zanj, ker bi bila zaljubljena v njega. Jaz sem prišla tja, da človeka spoznam, in nisem niti vedela, kaj lahko pričakujem." Tudi njene solze in slaba volja po delu na njivi niso bile solze razočaranja, ker je Patricija sedla k Dejanu. Razjezile so jo Štajerkine izjave, češ da imajo vse kandidatke možnosti, da bodo izbrane. Viktorija: "Če se vidi že na daleč, da sta si drug drugemu všeč in nobena druga nikakor ne bo prišla do njega. Ona pa je to skrivala in to, da se nekdo pretvarja, mi ni všeč. Počutila sem se, kot da me je imela za norca." Kljub temu je vztrajala do konca, zato da bi Dejana bolje spoznala, a le kot prijatelja. Viktorija: "Ostala sem bolj zaradi sebe, da spoznam ljudi, si razširim krog poznanstev." Viktorijo namreč veseli vse, kar je povezano z zabavno industrijo in televizijo. Njena dolgoletna želja je, da bi postala igralka ter igrala v serijah in filmih.

Šov Ljubezen po domače bi se lahko zanjo končal, ko se je Dejan poslovil od nje. Viktorija bi si želela, da bi ji takrat v obraz povedal, kaj ga moti na njej in zakaj jo je izločil. Viktorija: "Mene ne bi prizadelo, če bi mi rekel, da sem preglasna in predirektna, ker vem, da sem." Poudari pa, da Patriciji ni želela skakati v zelje, in da so se kljub vsemu imeli zelo lepo. Viktorija: "Nikogar ne obtožujem, vsem želim vse dobro, tudi njima. S Patricijo sta sorodni duši in že na daleč se vidi, da sta za skupaj. Zelo sem srečna za njiju, res sem vesela, da sta se našla."

Njena pot v šovu se je nadaljevala, potem ko je s svojim prihodom že v naslednji oddaji presenetila Petra Benedika. Viktorija komentira govorice, da je to storila zaradi publicitete: "To ni res, moji nameni so vedno čisti, nimam nobenih zlih namenov do nikogar. Res sem želela samo spoznati ljudi, skleniti nova prijateljstva, odprta sem bila za nove priložnosti. Petra sem želela spoznati predvsem na prijateljski ravni. Potem pa lahko vidiš naprej, če se bo kaj razvilo." Toda Peter je bil takrat z mislimi in srcem pri Nini Radi, česar pa Viktorija ni vedela, zato jo je njegov izbor presenetil: "Jaz sem upala, da bo izbral Moniko. Čeprav se mi je tudi Nina, ko sem jo spoznala, zdela v redu."

Viktorija Utroša
Viktorija Utroša FOTO: POP TV

Viktorija je tudi sama, potem ko je zaključila s snemanjem Ljubezni po domače, pristala na pravem vrtiljaku življenja. Spoznala je fanta, a se je njuna zveza končala s težko preizkušnjo, o kateri ne želi govoriti. Razkrije pa: "Zdaj je v moje življenje prišel en sonček." Tako kot je sama sonce za marsikoga. Je namreč članica Društva kreativne mladine in kot prostovoljka pomaga v domovih za ostarele in brezdomcem v zavetišču, da se postavijo na noge, eden izmed projektov društva je bila tudi izmenjevalnica oblačil. Poleg tega pomaga otrokom pri učenju matematike, slovenskega jezika in angleščine. Njena želja je, da bi se ji pri pomoči drugim pridružilo čim več posameznikov. Viktorija: "Ker danes zaupanja, spoštovanja in ljubezni med ljudmi primanjkuje. Rada bi pomagala ljudem in to delila naprej, da si pomagamo med seboj in ljudem v stiski in da se ne obtožujemo, preden spoznamo človeka in njegovo zgodbo."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

