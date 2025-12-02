Viktorija: Patriciji nisem želela skakati v zelje

Viktorija Utroša je novo sezono Ljubezni po domače začinila s prestopom. Svojo pot je začela pri Dejanu Ponikvarju, zaključila pa na kmetiji Petra Benedika. V šov je vstopila nasmejana in pripravljena na novo izkušnjo v življenju. Zdelo se je tudi, da ji je Bločan zelo všeč, a nam je Prekmurka razkrila: "Ne drži, da sem se trudila zanj, ker bi bila zaljubljena v njega. Jaz sem prišla tja, da človeka spoznam, in nisem niti vedela, kaj lahko pričakujem." Tudi njene solze in slaba volja po delu na njivi niso bile solze razočaranja, ker je Patricija sedla k Dejanu. Razjezile so jo Štajerkine izjave, češ da imajo vse kandidatke možnosti, da bodo izbrane. Viktorija: "Če se vidi že na daleč, da sta si drug drugemu všeč in nobena druga nikakor ne bo prišla do njega. Ona pa je to skrivala in to, da se nekdo pretvarja, mi ni všeč. Počutila sem se, kot da me je imela za norca." Kljub temu je vztrajala do konca, zato da bi Dejana bolje spoznala, a le kot prijatelja. Viktorija: "Ostala sem bolj zaradi sebe, da spoznam ljudi, si razširim krog poznanstev." Viktorijo namreč veseli vse, kar je povezano z zabavno industrijo in televizijo. Njena dolgoletna želja je, da bi postala igralka ter igrala v serijah in filmih.

Šov Ljubezen po domače bi se lahko zanjo končal, ko se je Dejan poslovil od nje. Viktorija bi si želela, da bi ji takrat v obraz povedal, kaj ga moti na njej in zakaj jo je izločil. Viktorija: "Mene ne bi prizadelo, če bi mi rekel, da sem preglasna in predirektna, ker vem, da sem." Poudari pa, da Patriciji ni želela skakati v zelje, in da so se kljub vsemu imeli zelo lepo. Viktorija: "Nikogar ne obtožujem, vsem želim vse dobro, tudi njima. S Patricijo sta sorodni duši in že na daleč se vidi, da sta za skupaj. Zelo sem srečna za njiju, res sem vesela, da sta se našla." Njena pot v šovu se je nadaljevala, potem ko je s svojim prihodom že v naslednji oddaji presenetila Petra Benedika. Viktorija komentira govorice, da je to storila zaradi publicitete: "To ni res, moji nameni so vedno čisti, nimam nobenih zlih namenov do nikogar. Res sem želela samo spoznati ljudi, skleniti nova prijateljstva, odprta sem bila za nove priložnosti. Petra sem želela spoznati predvsem na prijateljski ravni. Potem pa lahko vidiš naprej, če se bo kaj razvilo." Toda Peter je bil takrat z mislimi in srcem pri Nini Radi, česar pa Viktorija ni vedela, zato jo je njegov izbor presenetil: "Jaz sem upala, da bo izbral Moniko. Čeprav se mi je tudi Nina, ko sem jo spoznala, zdela v redu."

Viktorija Utroša FOTO: POP TV icon-expand