Vildiana s svojim prihodom povzročila kaos

Ko je na hitrih zmenkih Vildiana zavrnila Gašperjevo vabilo na svoje posestvo in mesto prepustila Andreji, je sicer povedala, da ji je v oči padel nekdo drug, a nihče ni pričakoval, da je to Gašperjev brat. Zato je, ko se je pojavila na kmetiji postavnih bratov poskrbela za serijo presenečenj: najprej s prihodom, potem pa z razkritjem, da ni prišla zaradi Gašperja, temveč zaradi Jake, saj je ravno on tisti, ki jo je na spoznavnem večeru najbolj prepričal. Nato pa je neprijetno presenečenje doživela sama: na zmenku z Jakom je doživela hladen tuš. Čeprav je bila prepričana, da je Jaka resnejši in bolj zrel od Gašperja, jo je ta z neposrednimi in nič romantičnimi vprašanji šokiral.