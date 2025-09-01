Voditeljica Ljubezni po domače: Najbolj čisti ljudje so običajno umazani od zemlje

"Dobra najava, veselim se tudi jaz, končno!" nam je pred začetkom nove sezone resničnostnega šova Ljubezen po domače povedala voditeljica Tanja Postružnik Koren, pri kateri smo preverili, če je že med snemanjem res prišlo do ljubezni na prvi pogled.

"Res je in to novico sem vam izdala jaz. Drži! Ljubezen na prvi pogled, ki traja še danes. Vse bomo izvedeli," je obljubila voditeljica, ki nam je razkrila tudi, koliko se med snemanjem v dogajanje in parčkanje vpleta produkcijska ekipa. "Dajmo razčistiti: vsi pravijo, da je to vse zrežirano. Ne, zrežirano pa res ne more biti, ker je to resničnostni šov, ampak res je, da nam oni dajo toliko materiala, da se potem iz tega naredijo odlične zgodbe."

Če izvzamemo ljubezen, ki je že v imenu šova, pa nas je zanimlo, kaj se je voditeljca naučila, od novih prijateljev v preteklih sezonah?

"Ogromno. Ogromno prijateljstev, lepe energije. Naučila sem se, da so najbolj čisti ljudje običajno umazani od zemlje," je povedala Tanja.

Tudi v tej sezoni niso tekmovalci dobili pisem. Kako je nekomu povedati slabo novico? Bil kdaj kdo še posebej zlomljen?

"Jaz mislim, da ne, ker vsi vemo, da je to šov in v šovih pač stvari niso smrtno resne. Mi se to na lep način in simpatično pogovorimo, zato jaz mislim in upam, da nismo komu zlomili srca. Je pa res, da je včasih malce neprijetno, ampak potem pa se že na kakšne lepše teme spomnimo in rečemo, da če ni tukaj, bo pa kje drugje," je povedala voditeljica.