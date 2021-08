Vojko se želi posloviti od samote in čaka na ljubezenska pisma

Vojko Valenčak , ki se je predstavil gledalcem Ljubezni po domače , je bil zaposlen kot receptor v hotelu. Ko je zaradi izrednih razmer – ne po svoji krivdi – dobil odpoved, se je odločil, da bo sledil svojemu srcu in opravil tečaj za pomočnika v vrtcu. Vojko: “ Bil sem že na tej poti, ampak se takrat nisem odločil za to. Zdaj pa sem si rekel, da je zadnji čas, da to poskusim. To je idealna priložnost, da še bolj odkrijem samega sebe. Zdi se mi, da imam še nekaj talentov, ki bi jih lahko pokazal. Da bi naredil nekaj novega. ”

Za seboj ima tudi že prakso, med katero se je preizkusil v delu z vsemi starostnimi skupinami. Pravi, da je bila izkušnja lepa: “ Otroci ti dajo dodatno vrednost, odrasli ti tega ne morejo dati. Zanimivo je, kako ti med igro pokažejo, kakšen si znotraj. To mi je bilo res fascinantno. Otrok te čuti – ti samega sebe mogoče ne zaznavaš, oni pa ti pokažejo, kje imaš napake ... Ugotovili so, da sem priden, poslušen fant. ” Prizna tudi, da si je delo predstavljal malo drugače. Vojko: “ Morate vedeti, da je malo drugače, ko pride fant v ženski kolektiv. ”

Vojko je star 40 let in ne skriva želje po družini. Vojko: “Prepozno gotovo ni. Ljudje sicer mislijo, da so samo ženske tiste, ki imajo svojo uro, ampak ni tako, tudi moški jo imamo. Če ne drugače, se človek psihično spremeni. Ko delaš bilanco, je drugače pri 30-ih in pri 40-ih, bistvena razlika je.” Dodaja, da bi bili otroci “dobra praksa za pomočnika v vrtcu”.

Trenutno živi skupaj z mamo in sestro, ki ga spodbujata pri njegovi romantični dogodivščini. Na vprašanje, ali bodo lahko živeli vsi skupaj, ko bo v njegovo življenje vstopilo dekle, odgovori: “Že v preteklosti sem si težko predstavljal, kako bi ona shajala z domačimi, zato sem si zastavil cilj, da si nekje drugje ustvarim dom, da moja družina ne bo obremenjena.” Dom bi si ustvaril tam, kjer najraje preživlja svoj čas – ob vinogradu. Dopušča pa tudi drugo možnost: “Mogoče bo pa to taka oseba, ki bo bolj komunikativna in bo hitreje našla kompromis.”

Vojko pravi, da bo prišla tista, ki mu je namenjena, da pa bi bilo super, če bi imela določene lastnosti, ki jih sam nima. Vojko iskreno: “Jaz sem čisto antitehnični tip, ženski tip moškega. (smeh) Nikoli me niso privlačila moška dela, mogoče tudi zato, ker doma nisem imel vzora. Oče tudi ni imel občutka za vzdrževanje stvari. Pri nas je bilo to malo drugače. Bilo bi fino, če bi bila punca bolj 'tehnična'. Želim pa si tudi, da bi bila dobra v matematiki, ker finance meni ne gredo."