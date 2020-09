Vroča kri med Frančevimi snubkami: Si zelo prebrisana in dobro igraš!

V prejšnji oddaji Ljubezen po domače so vsi junaki izbrali po štiri snubce, ki so jih razveselili z vabili na svoje domove. Nocoj bomo spremljali dogajanje na treh kmetijah. Metkini snubci bodo kaj hitro spoznali, da bodo morali na poti do njenega srca preskočiti veliko ovir. Namesto tople dobrodošlice jih bo pričakala mrzla ograja, med čakanjem pa jih bo Metka opazovala preko kamere, da bi se prepričala, “kakšne bodo reakcije, če žene ni doma”. Štirje zagreti snubci bodo dobili njeno pismo, v katerem jih bo čakalo novo presenečenje: “Vse do konca našega druženja ne bom mignila niti s prstom.”