Vroča kri v Ljubezni po domače: Kakšne so to besede?

Na kmetiji Janez Rebernika se bo odvil scenarij, ki smo ga videli že pri Francu Jarcu in ki se ni najbolje končal. Janez bo svojo favoritko med favoritkami, torej Darjo, odpeljal na izlet z motorjem, Ružo in Alenko pa bo pustil sami doma. In to jima seveda ne bo po godu.