Vroče na prvih zmenkih, prižigajo se iskrice strasti

Spoznali smo snubke Jožeta Rožena, ki ga je na zmenkih na slepo najbolj očarala Darinka Košenina. Gašper Hafner se je Andreji z romantičnim zmenkom oddolžil za neljubi zaplet na izboru, a Patricija ostaja optimistična in se nadeja igric z lisicami. Jako Hafnerja pa je ena od njegovih snubk povsem uročila.

Junaki podeželja so na svojih kmetijah čakali na prihod svojih izbrancev in izbrank. Za Jožeta Rožena, ki joker te sezone Ljubezni po domače, so veljala nekoliko drugačna pravila. Njegove dame so prišle naravnost na njegovo kmetijo, in to so bile Mirjana Radovac iz Ljubljane, ki se je v minuli sezoni potegovala za srce Jožeta Mastnaka, Darinka Košenina, ki se je v Ljubezni po domače borila za srce Tomaža Kržiča, Jožica Matkoiz Izlak in Jadranka Lisjak iz Kopra, ki je tekmovala v eni od sezon resničnostnega šova Big Brother.

Jožetove dame, Mirjana Radovac, Jožica Matko in Jadranka Lisjak ... FOTO: POP TV

Jože se je na njihov prihod pripravljal z vso vnemo, vse je očistil, opral in do vrha napolnil hladilnik. Z njimi bo imela veliko dela, saj jih bo moral ves čas razvajati, česar se se zelo veselile. Zmenki se bodo odvijali na njegovi kmetiji, na njih pa mu bodo zaupale vse o sebi, zato pisem ne bo potreboval.

... ter Darinka Košenina. Poleg nje Jožetova hči Teja. FOTO: POP TV

Tanja ga je opozorila, da imajo njegove dame nekaj grenkih izkušenj. "Zato jim boš moral vrniti vero v ljubezen," mu je položila na srce. Jože je obljubil, da bo to tudi storil. Na njegovi kmetiji jih je pričakala hči Teja, ki so se ji gostje zdele "simpatične, luštne, fejst za svoja leta". Gašperju Hafnerju se je na kmetiji prva pridružila Andreja s Senovega, ki ji je Vildiana odstopila svoje mesto. Povedala mu je, da se je takrat počutila, kot da je "tolažilna nagrada", on pa je priznal, da bi se na njenem mestu kar takoj poslovil, in dodal, da se ji bo oddolžil. Prijela sta se za roke, kar so opazile ostale njegove izbranke, ki so prav takrat prišle na kmetijo, in to jim seveda ni bilo všeč. Patricija je kar naravnost vprašala, zakaj je Andreja na kmetijo prišla pred njimi. Ljubosumje je dvignilo svojo grdo glavo in napetost, ki je naraščala, je Gašper razbijal s svojim smislom za humor.

Gašper in Andreja sta se držala za roke, kar so videle ostale snubke. FOTO: POP TV

Jože Rožen je dobil prevezo čez oči in je dame prvič spoznal na slepo. Premišljeval je, katera je bolj lepa in naj jo izbere za prvi zmenek. Darinka mu je postavljala bolj žgečkljiva vprašanja o tem, kaj mu pomeni erotika, pa če gleda erotične filme. Razkril je, da se boji letenja, in se pošalil, da je strašno ljubosumen, da bi preveril, kako se bodo njegove dame odzvale. Na koncu se je odločil za Darinko, ki je predvidevala, da prav zaradi "sočnih vprašanj". Jože pa je razkril, da ga je prepričal njen glas: "Zaljubil sem se na slepo."

Jože Rože je poizkusil na slepo. FOTO: POP TV

Gašper je svojim dekletom pokazal, kje bodo spala. Patricijo je zanimalo, kje so lisice, ki jih je prinesla na hitri zmenek. Patricija: "Upam, da jih bova uporabila. Čim prej." Napovedala je, da se bo že pretihotapila mimo njegove mame Karmen in prišla do njega: "Se bom že znašla."

Patricija pričakuje, da bo Gašper kmalu uporabil lisice. Na njej. FOTO: POP TV

Na Hafnerjevo kmetijo so prišla tudi Jakovadekleta, a Saške ni bilo med njimi. Jaka je sklepal, da je bila na hitrem zmenku morda razočarana: "Po televiziji malo drugače zgledam, kot v živo." Njegova sestra Katarino je kmalu zatem povedala, da je na avtobusni postaji videla pogrešano izbranko. Jaka je prišel ponjo, da ji ni bilo treba iti peš do Papirnice, s čimer jo je prijetno presenetil. Med vožnjo ji je laskal in se prijetno šalil.

Jaka je Saško povsem sprostil s svojimi komplimenti in šalami. FOTO: POP TV

Gašper je izpolnil svojo obljubo Andreji in se je s prvim zmenkom oddolžil za neljubi zaplet na izboru. Patriciji to ni bilo prav: "Malo preveč časa ji posveča. Nekaj bomo morale narediti, punce." Jože Rožen je na prvem zmenku prvič ugledal Darinko in takoj mu je bila všeč: "Zelo simpatična si. Lepe oči. Ravno take, kot bi jih rad imel." Njej ni bilo všeč, ker je komentiral samo njeno zunanjost, a so ji komplimenti godili. Opozorila ga je, da je izredno trmasta, on pa je priznal, da ko ga prime, kar gre in nič ne pove. Darinka je povedala, da ji takšni moški niso všeč, da nikoli ne odrastejo in se z njimi ne da živeti. Jože pa je bil v nebesih in je razmišljal o poljubih.

Jože na prvem zmenku, tokrat ne na slepo. FOTO: POP TV

Jaka je svojim izbrankam že naložil prva opravila - v kokošnjaku. Jaka: "Mislim, da se boste razumele, saj so samo kokoši notri." Prva, ki se je lotila dela, je bila Saška, ostala dekleta so najprej samo opazovala, nato pa le priskočila na pomoč. Jaka: "Mislim, da so se kar domače počutile, ko so bile v kurniku (smeh)." Prav Saško je prvo povabil na zmenek, kar je Anjo zmotilo. Gašper je na prvem zmenku z Andrejo preveril, če so se v njej, ko sta se držala za roke, prebudili kakšni občutki. Pojasnil je, da se še premalo poznata, in je še prehitro, da bi se prepustila. Podarila mu je zapestnico s sidrom, ko jo je pogrel z objemom, pa ji je bilo zelo lepo. Videli som tudi dva poljuba, a samo na lice.

Poljubi na prvem zmenku FOTO: POP TV

Saška je uživala na zmenku z Jako, ki ni bil povsem sproščen, to pa zaradi tega, ker mu je postavna Ptujčanka zelo všeč. Ko ga je vprašala, ali bi sprejel tudi mamico, ga je zanimalo, ali ima otroka, a ni dobil odgovora. Saška je to dejstvo razkrila samo gledalcem, odločila se je, da se bo svojemu junaku odprla kasneje. Jaka jo je pohvalil, ker je poprijela za delo, nato pa izjavil: "Kaj tako lepo gledaš. A to zanalašč delaš?" Ujeli smo njen namig, da bosta kaj prihranila tudi za čas, ko bodo kamere ugasnile, in dogovorila sta se, da to ne bo njun zadnji zmenek.

Jaka: "Kaj tako lepo gledaš. A to zanalašč delaš?" FOTO: POP TV

Gašperjeve izbranke so bile zaskrbljene. Spraševale so se, kaj se dogaja na njegovem zmenku z Andrejo, nakar sta se jim le pridružila. Patricija je seveda opazila zapestnico na njegovi roki, a je ostala optimistična, češ da se zapestnica ne more kosati z njenimi lisicami. Patricija: "Vsako prikolica se da odklopiti."

Patricija: "Vsako prikolica se da odklopiti." FOTO: POP TV

Prihodnji teden bo na Hafnerjevi kmetiji postalo divje, pestro bo tudi na Milanovi in Darjini kmetiji. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera vseh oddaj Ljubezen po domače ekskluzivno na VOYO!