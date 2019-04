'Vse skupaj ji je stopilo preveč v glavo - provocira'

Medtem ko se nekateri tekmeci za srce junakov podeželja kljub boju za srce iste osebe odlično razumejo, kot na primer Darjini zabavni fantje, pa drugje konkurenca dela svoje. Ne le pri Jaki in njegovih snubkah, ki so si hitro začela metati polena pod noge, pestro je tudi pri Mihi. Že takoj je med dekleti tako zavrelo,da je Leonida sama in to zelo hitro zapustila šov, saj se nikakor ni mogla razumeti s preostalimi. A tudi po njenem odhodu vzdušje ni nič boljše, temveč se je še poslabšalo.