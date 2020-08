Z močno voljo in pozitivnim razmišljanjem premagal zahrbtno bolezen

V peti sezoni Ljubezni po domače sta se gledalcem predstavila kar dva prostovoljna gasilca. Poleg Mihe Pevca iz Zreč smo spoznali tudi Francija Kemperla iz Stahovice. Slednjega so nad prostovoljnim gasilstvom navdušili prijatelji, s katerimi je delal najprej v gradbeništvu, zdaj v gozdarstvu. Ker tudi sam rad pomaga ljudem, se je včlanil v gasilsko društvo, uspešno zaključil tečaje in izobraževanja ter opravil že nešteto intervencij. Najhujša je bila leta 2008, ko je orkanski veter rušil objekte in uničeval gozdove med Kamnikom, Črnivcem in Gornjim Gradom. Intervencija se je razvlekla na teden dni, vsak dan so garali po 12 ur.

Franci pravi, da so v njihovih vrstah tudi dekleta: “Naše gasilke so super.” Ob vprašanju, kako to, da se med njimi ni našla prava zanj, se zasmeji: “Ne vem, to mora biti prava kemija med fantom in dekletom, drugače to ne gre. Jaz pravim, da morata oba biti za, drugače je to zgodba na kratek rok.” Sedaj upa, da se bo zaiskrilo v Ljubezni po domače.

Izkušnja s priljubljenim šovom se mu zdi super, odzivi prav tako: “Pohvalijo me, so zelo pozitivni odzivi. Pa čestitajo mi, ker sem imel toliko korajže, da sem se prijavil.” Ko se pošalimo, češ ali mu dekleta, ki jih srečuje, kaj mežikajo, se zasmeji: “Danes me je na pošti ena zelo pohvalila, da sem super. Pa zadnjič se je ena na banki pogovarjala, za menoj je pa 10 strank čakalo.”

Morda bi bili presenečeni nad dejstvom, da je energični, življenja poln Gorenjec pred več kot 20-imi leti zbolel za depresijo. Franci: “To je hudo, ampak jaz sem se hvala bogu izvlekel iz tega. Če povem po pravici, sem bil tudi jaz na tabletah dve leti, potem sem pa celo vrečko vrgel v koš za smeti in sem spremenil sistem.” Pri tem mu je pomagal sorodnik, nekdanji vrhunski športnik, pa bioenergija, avtogeni trening, avtosugestija in avtohipnoza. Franci: “Predvsem pa močna volja in pozitivno razmišljanje.”

Z avtogenim treningom se ne ukvarja več, še vedno pa se prehranjuje kot športniki in je aktiven. Franci: “Trikrat na teden obvezno tečem tudi do dve uri.” Na vprašanje, ali bo njegova Izbranka morala biti v odlični kondiciji, v smehu odgovori: “Se bomo vse dogovorili, ni problema.”