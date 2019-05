Z udarcem po zadnjici je pri njej zapravil vse možnosti

Pogovor, ki sta ga imela Monika Košenina in Nejc Šimic, je obetal res veliko, toda vsi obeti so se razkadili, ko je Darjin izbranec nespametno, že drugič položil roko na njeno zadnjico. Monika mu je prisolila klofuto, tretje priložnosti pa mu ni namenila. Monika: "Ko mi je Nejc izlil dušo, sem še pomislila, da je lahko malo bolj resen, ampak je z udarcem po zadnjici vse zapravil. Tako si tudi telefonskih številk nisva izmenjala, s tem pa se je ta zgodba tudi končala."

Zanimivo je, da smo podobne prizore videli tudi na kmetiji Milana Tržana, a je takrat Hermina izjavila, da takšni moški so, da če ne udarijo po zadnjici, niso srečni. Monika na vprašanje, ali je njeno reakcijo mogoče pripisati razliki v dojemanju različnih generacij: "Najbrž so starejši bolj izkušeni in jim je to vsakdanje. V mojem primeru je Nejc že na prvem snideju rekel, da nisem punca zanj, in to klofuto sem mu bila dolžna še od prvega snidenja (smeh). Se mi pa zdi, da se mlajša generacija ne zna primerno obnašati. Po mojem mnenju zagotovo ni primerno, da ko punco prvič vidiš, da jo takoj udariš po riti. Moram povedati, da fantje to zelo pogosto počnejo na koncertih in veselicah, a s tem pač ne moreš osvojiti punce. Nič ne rečem, da to stori po nekaj snidenjih in da ti je oseba res všeč."

Nejc je torej zapravil ključ do njenega srca in razpletu primerno je njeno mnenje o njem. Monika: "Podeželski fant, ki najbrž ‘raztura’ na veselicah, ampak ni resen, njemu je vse smešno. Ali pa se je tako obnašal zaradi kamer, treme ... Mogoče pa je hotel izpasti frajer, kaj pa vem, veliko opcij je."