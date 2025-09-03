Za Dejana se borijo štiri dekleta, ob eni je že začutil metuljčke

25-letni Dejan Ponikvar prihaja iz Nove vasi in išče dekle, ki si želi na kmetijo. Delavnemu, vedno nasmejanu, pozitivnemu in iskrenemu Bločanu so všeč razumevajoča, rjavolasa in prijazna dekleta. Z izbranko bi rad ustvaril družino ter bil dober mož in oče. In kdo so snubke, ki se borijo za njegovo srce?

Patricija Salobir

26-letna Patricija Salobir iz Ponikve je Dejana očarala že na prvem zmenku. Končala je kozmetično šolo in je zaposlena kot lepotna svetovalka v trgovini. Trenutno živi skupaj z mamo, njena starša sta namreč ločena. Njen oče je motorist in gresta večkrat skupaj naokrog. Voziti zna tudi štirikolesnik in z veseljem bi vozila Dejanovega. Je zelo adrenalinski tip človeka, če je treba, skoči tudi z mosta. V šoli je trenirala nogomet in balet, zdaj pa najraje tabori, pred spanjem igra videoigre in bere knjige. Je zelo duhovita, domiselna in zgovorna. Doma imajo perutnino, zato obvlada kmečka dela, zna delati z motorko, ima tudi svojo znamko piva. Imela je nekaj ljubezenskih zvez, vendar nič resnega. Doslej še ni spoznala moškega, ki bi bil skrben in bi ji zares prisluhnil. Ko bo začutila, da je nekdo sposoben skrbeti zanjo, bo začela razmišljati tudi o otroku z njim. Všeč so ji delavni, sproščeni, nasmejani moški s smislom za humor. Zelo pomembno se ji zdi počasno spoznavanje. Za Dejana se je prijavila, ker ji je všeč vizualno, predvsem pa jo je pritegnil njegov lep nasmeh. Meni, da ga bo očarala s sproščenostjo in drugačnostjo.

Teja Krašna

23-letna Teja Krašna iz Vipave je študentka. Živi v družinski hiši, skupaj s starši ter 7 brati, ki so vsi mlajši od nje, najmlajši ima komaj 7 let. Pravi, da je življenje s toliko brati včasih naporno, pa vendar lepo. Posebej ji je všeč, da bratje opravijo dela, ki njej ne dišijo. V kuhinji se dobro znajde. Doma se ukvarjajo s trsničarstvom oziroma predelavo mladih trtnih cepljenk. Imajo psa, mačke, kokoši in prašiče. Navajena je na živali, čeprav se jih malce boji. Sicer pa Teje zadnja leta ni dosti doma. Je namreč študentka 3. letnika Mednarodne fakultete za poslovne in družbene vede v Celju, kjer živi med študijskim letom. Pravi, da je sramežljiva in umetniška dušica, včasih rada zaigra na klavir, odlično beatboxa, piše pesmi, rada bere knjige, igra košarko, obožuje naravo in sprehode, morje in jezera. V zvezi je bila samo enkrat, in sicer letos, preden je spoznala Dejana. Zveza je trajala nekaj mesecev, razpadla je zaradi pogostih prepirov, a sta z bivšim fantom ostala prijatelja. Za Dejana jo je navdušila njena mama, ki ji je pokazala njegov profil. Takoj ji je postal všeč, vendar je s prijavo kar nekaj časa oklevala, ker je tihe narave in še nikoli ni bila pred kamerami. Med 14-dnevnim romanjem na srečanje s papežem v Lizboni je dokončno sklenila, da se bo prijavila. Priznava, da bi konkurenca drugih Dejanovih deklet v njej lahko vzbudila ljubosumje, vendar dvomi, da bi to glasno izrazila. Ker po naravi ni vsiljiva, se bo držala bolj v ozadju. Ali bo prav to pritegnilo Dejana?

Viktorija Utroša

26-letna Viktorija Utroša iz Črenšovcev je po poklicu tehnik oblikovanja. Je edinka in živi v družinski hiši, kjer ima svoje stanovanje. Vse ji gre bolj počasi od rok, zato je že dve leti invalidsko upokojena. Kljub temu je zelo samostojna in aktivna. Vozi avto, končala je dve srednji šoli ter opravila tečaja za maserko in zdravilko. Že od malega si želi biti igralka, nastopala je v gledaliških igrah, bila statistka, nazadnje je sodelovala v neodvisnem filmu, kratki slovenski grozljivki. Viktorija pravi, da je multitalentirana, zato ima veliko hobijev. Zanimajo jo stari izumi, obožuje pisanje pisem na star način, zanima jo slikarstvo, riše portrete, hodila je v gledališko šolo, kuha, peče, uči se španščino in obnavlja nemščino. Je vegetarijanka, a nima nič proti, če drugi jedo meso, samo da nje nihče ne sili. Pred nekaj leti je delala v Angliji kot varuška, tam je spoznala fanta, s katerim sta postala par. Ko se je vrnila v Slovenijo, sta eno leto še vzdrževala stike in se občasno obiskovala, leta 2021 pa je njuna zveza na daljavo razpadla. Od takrat je samska. Za oddajo Ljubezen po domače se je odločila, ker se želi pred kamerami povezati z Dejanom, ki se ji zdi zelo očarljiv z očali in lepim nasmehom.

Živa Hamun