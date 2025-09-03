Za Dejana se borijo štiri dekleta, ob eni je že začutil metuljčke

26-letna Patricija Salobir iz Ponikve je Dejana očarala že na prvem zmenku. Končala je kozmetično šolo in je zaposlena kot lepotna svetovalka v trgovini. Trenutno živi skupaj z mamo, njena starša sta namreč ločena. Njen oče je motorist in gresta večkrat skupaj naokrog. Voziti zna tudi štirikolesnik in z veseljem bi vozila Dejanovega. Je zelo adrenalinski tip človeka, če je treba, skoči tudi z mosta. V šoli je trenirala nogomet in balet, zdaj pa najraje tabori, pred spanjem igra videoigre in bere knjige. Je zelo duhovita, domiselna in zgovorna. Doma imajo perutnino, zato obvlada kmečka dela, zna delati z motorko, ima tudi svojo znamko piva.
Imela je nekaj ljubezenskih zvez, vendar nič resnega. Doslej še ni spoznala moškega, ki bi bil skrben in bi ji zares prisluhnil. Ko bo začutila, da je nekdo sposoben skrbeti zanjo, bo začela razmišljati tudi o otroku z njim. Všeč so ji delavni, sproščeni, nasmejani moški s smislom za humor. Zelo pomembno se ji zdi počasno spoznavanje. Za Dejana se je prijavila, ker ji je všeč vizualno, predvsem pa jo je pritegnil njegov lep nasmeh. Meni, da ga bo očarala s sproščenostjo in drugačnostjo.
23-letna Teja Krašna iz Vipave je študentka. Živi v družinski hiši, skupaj s starši ter 7 brati, ki so vsi mlajši od nje, najmlajši ima komaj 7 let. Pravi, da je življenje s toliko brati včasih naporno, pa vendar lepo. Posebej ji je všeč, da bratje opravijo dela, ki njej ne dišijo. V kuhinji se dobro znajde. Doma se ukvarjajo s trsničarstvom oziroma predelavo mladih trtnih cepljenk. Imajo psa, mačke, kokoši in prašiče. Navajena je na živali, čeprav se jih malce boji. Sicer pa Teje zadnja leta ni dosti doma. Je namreč študentka 3. letnika Mednarodne fakultete za poslovne in družbene vede v Celju, kjer živi med študijskim letom. Pravi, da je sramežljiva in umetniška dušica, včasih rada zaigra na klavir, odlično beatboxa, piše pesmi, rada bere knjige, igra košarko, obožuje naravo in sprehode, morje in jezera.
V zvezi je bila samo enkrat, in sicer letos, preden je spoznala Dejana. Zveza je trajala nekaj mesecev, razpadla je zaradi pogostih prepirov, a sta z bivšim fantom ostala prijatelja. Za Dejana jo je navdušila njena mama, ki ji je pokazala njegov profil. Takoj ji je postal všeč, vendar je s prijavo kar nekaj časa oklevala, ker je tihe narave in še nikoli ni bila pred kamerami. Med 14-dnevnim romanjem na srečanje s papežem v Lizboni je dokončno sklenila, da se bo prijavila. Priznava, da bi konkurenca drugih Dejanovih deklet v njej lahko vzbudila ljubosumje, vendar dvomi, da bi to glasno izrazila. Ker po naravi ni vsiljiva, se bo držala bolj v ozadju. Ali bo prav to pritegnilo Dejana?
26-letna Viktorija Utroša iz Črenšovcev je po poklicu tehnik oblikovanja. Je edinka in živi v družinski hiši, kjer ima svoje stanovanje. Vse ji gre bolj počasi od rok, zato je že dve leti invalidsko upokojena. Kljub temu je zelo samostojna in aktivna. Vozi avto, končala je dve srednji šoli ter opravila tečaja za maserko in zdravilko. Že od malega si želi biti igralka, nastopala je v gledaliških igrah, bila statistka, nazadnje je sodelovala v neodvisnem filmu, kratki slovenski grozljivki. Viktorija pravi, da je multitalentirana, zato ima veliko hobijev. Zanimajo jo stari izumi, obožuje pisanje pisem na star način, zanima jo slikarstvo, riše portrete, hodila je v gledališko šolo, kuha, peče, uči se španščino in obnavlja nemščino. Je vegetarijanka, a nima nič proti, če drugi jedo meso, samo da nje nihče ne sili.
Pred nekaj leti je delala v Angliji kot varuška, tam je spoznala fanta, s katerim sta postala par. Ko se je vrnila v Slovenijo, sta eno leto še vzdrževala stike in se občasno obiskovala, leta 2021 pa je njuna zveza na daljavo razpadla. Od takrat je samska. Za oddajo Ljubezen po domače se je odločila, ker se želi pred kamerami povezati z Dejanom, ki se ji zdi zelo očarljiv z očali in lepim nasmehom.
21-letno Živo Hamun iz Grosuplja so narava, preprostost in Dejanova iskrenost prepričali, da je kot nekoč vzela list papirja in mu napisala pismo. Predstavila se mu je kot kreativna, vztrajna, natančna, iznajdljiva in visoko motivirana študentka Fakultete za farmacijo. Že dobrih 10 let se ukvarja s snemanjem, igranjem v filmih, serijah in nastopanjem v reklamah. Imela je vloge v serijah Najini mostovi, Gospod profesor, Sekirca v med ter različnih reklamah. Že pri rosnih 14-ih letih je izdala svojo pesniško zbirko z naslovom Živa knjiga. Njena največja strast pa je solo petje, nastopila je tudi v oddaji Slovenija ima talent. Pred kratkim je sama napisala in posnela svojo prvo avtorsko pesem Skupaj v parku, za katero je posnela tudi videospot.
Živa se veliko giba, pleše trebušni ples, ukvarja se z gimnastiko in pilatesom, teče, igra tenis, deska na snegu, kotalka, kolesari, smuča, plava, ... Skratka, rada ima izzive, zato se želi preizkusiti na čim več področjih. Je pa tudi velika ljubiteljica živali in narave, zato ji je tudi na podeželju čudovito preživljati prosti čas. V prihodnje si želi izdati še kakšno pesem, čim več nastopati in morda izdati album. Dejanu se je na prvem zmenku zdela preveč fina zanj, toda ljubezen ubira svoja pota, zato se pustimo presenetiti.
Spremljajte Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.