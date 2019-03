Za mlajšega Hafnerja se bo borila tudi 42-letnica

Ne samo, da se je v šov prijavil skupaj z bratom Gašperjem, doletelo ga je tudi to, da jima je z Gašperjem pisalo isto dekle. Jaka išče dekle, ki ga bo navdušilo s svojim karakterjem. Želi si odpotovati na Tajsko, sicer pa Jaka ljubezen enači z ljubeznijo.

KAJA GROZINA (21 let, Krško)

"Pri partnerju za začetek iščem, da obstaja," se je pošalila 21-letnica in dodala, da ne mara moških, ki nosijo bele nogavice, poudarila pa je še nekaj: "Da me sprejme takšno, kot sem – kot Kajo. In da me nikoli ne pokliče Katja!"Pravi, da s kmečkimi opravili nima izkušenj, da pa se hitro uči. Želi si fanta, s katerim ji ne bi bilo dolgčas. Kaja je pismo poslala tudi Jakovemu bratu Gašperju.

ANJA ŠPLAJT (23 let, Celje)

Anja si najbolj želi spoznati, kaj je prava ljubezen."Življenje na kmetiji si predstavljam sproščeno, včasih pa tudi malo dramatično," pravi 23-letnica iz Kidričevega. Pravi, da v moškem išče dobroto, poštenost in komunikativnost. V prostem času rada kolesari in se druži s prijatelji. Prijatelji bi jo opisali kot zanesljivo, komunikativno in sproščeno.

SAŠKA OMERAGIĆ (42 let, Ptuj)

Saška pravi, da se je v šov prijavila zaradi častne reklame, izziva in zaradi same televizije. V partnerju išče osebo, ki je spoštljiva in nekoga, s katerim bo vzpostavila zaupanje in harmonijo. Pravi, da veliko kmečkih opravil obvlada in da življenje na kmetiji pomeni trdo delo in discipliniranost. V prostem času se ukvarja z različnimi športi. Če bi imela možnost odpotovati kamorkoli, bi izbrala Japonsko ali Novo Zelandijo.

TEJA KOŠIR (22 let, Jesenice)

"Pri partnerju iščem iskrenost, ljubezen, sproščenost, nasmejanost in pristen odnos." Teja pravi, da ji je fant že zlomil srce, a ga je s pomočjo športa in družbe njene psičke uspešno prebolela. Pri partnejru ji je najbolj pomembno zaupanje. Njena najljubša žival je konj, najljubša glasba pa pop. Sebe opiše kot živahno, razposajeno, pozitivno in energično.

KAJA KRAJNC-ROJNIK (30 let, Latkova vas)

Kajo smo spoznali že v drugi sezoni, ko se je potegvala za srce Renata Lužarja. Tokrat pa se bo borila za Jako. Pravi, da se je v šov prijavila zaradi radovednosti, pri partnerju pa išče iskrenost, poštenost in obojestransko razumevanje. Pravi, da ima rada živali in da ji na kmetiji ni težko delati. V prostem času rada hodi v hribe in kolesari. Pravi, da bi jo prijatelji opisali kot samozavestno, potujočo in kot osebo, ki ni nikoli pri miru.