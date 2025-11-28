Ekipa Ljubezni po domače je v tokratni sezoni nadvse razvajala veteranko šova, Ireno Drozg . Skupaj z Josipom Antolićem in njegovo izbranko Katico Šermek je svojo pot zaključila nepozabno, s križarjenjem za samske. Irena: " Zame je bilo zelo lepo presenečenje, ko smo odšli na Korčulo. Ostalo mi je v prelepem spominu. " Takrat se je tudi poslovila od Josipa in to je storila v spravljivem duhu. Vljudnostno sta se dogovorila, da bosta kljub sporom ostala prijatelja. Gledalci nekaterih sploh niso videli. Irena: " Niso pokazali enega najinega spora, saj se je zgodil za kamerami. Ne bi pogrevala tega, ker sem ugotovila, da me sploh ne bi razumel. Včasih sem mislila, da govorim kak drug jezik. V bistvu so ga kar lepo prikazali. Sem civilizirana in sem ugotovila, da mu ni pomoči. Rekla sem si, da naj ostane tak, kot je, jaz sem se pa potrudila, da se na njegovem domu ne bom prepirala. Poskušala sem preživeti tistih nekaj dni z nasmehom na ustnicah. "

Josip je jasno povedal, da z Ireno ne bi mogel biti, saj da je zanj preveč agresivna, da bi rada imela 'komando' in zato zanj ne pride v poštev. Irena se strinja, da ne bi mogla živeti skupaj: "Za njega bi morala biti ženska tiho, kuhati, pospravljati, zvečer pa biti mucka. Sploh ga nisem komandirala, samo branila sem se pred njegovimi izjavami. Lahko bi bil malo bolj spoštljiv, tudi ko kamer ni bilo poleg. Vedno je govoril, kaj hoče od ženske. Kaj pa ljubezen? Zanj je to posteljna igra. Ne ve, kaj je ljubezen, ne zna nuditi pozornosti, poslušati in slišati ženske. Potrebuje hišno pomočnico in kmalu negovalko." Zato ob slovesu ni bila prav nič žalostna. Irena: "Bila sem vesela, da grem domov in se mi ni treba pretvarjati, da sva prijatelja. Vedno je bolje biti sam kot trpeti z napačno osebo."

Potem ko se je poslovila, je Josip ostal sam s Katico. Ireno je presenetilo, ker sta se tako dobro razumela, a njuni zvezi ne more napovedati nič dobrega. Irena: "Josip je izbral Katico, ker smo vse druge bežale stran od njega. Še njenega imena si ni zapomnil, celo Joži ji je rekel. Obema želim vse najboljše, kajti v življenju znam odpuščati in se prilagoditi razmeram. Vendar mislim, da njuna veza ne bo trajala. Katici tega moškega res ne bi privoščila, lahko dobi boljšega."

Če je takrat še imela nekaj upanja, da se bo Josip morda naučil malo romantike, pa zdaj odločno oceni: "Ni mu pomoči. Morda najde kakšno, ki ne bo imela svojega doma in ne zna biti sama. Romantik pa Josip nikoli ne bo. Je kot majhen otrok. Hočem to, hočem tisto, hočem ono. Poleg tega je še agresiven, ukazovalen. V naših letih smo takšni, kakršni smo. Nihče nas ne bo več mogel spremeniti, tudi Josipa ne. Ne potrebujemo moškega, ki mu bo odveč se truditi, nas kdaj postaviti na prvo mesto pred svojimi zahtevami. Tudi jaz bi imela nekoga, ki bi mi doma vse naredil. Delo se deli."