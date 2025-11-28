Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYO Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

'Za njega bi morala biti ženska tiho, kuhati, pospravljati, zvečer pa biti mucka'

Velenje, 28. 11. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
3

Irena Drozg je bila vesela, ko se je poslovila od Josipa Antolića. Njegovi zvezi s Katico Šermek ne more napovedati nič dobrega, a tudi sama še ni srečala kavalirja, s katerim bi zaplesala in odplesala v prihodnost.

Ekipa Ljubezni po domače je v tokratni sezoni nadvse razvajala veteranko šova, Ireno Drozg. Skupaj z Josipom Antolićem in njegovo izbranko Katico Šermek je svojo pot zaključila nepozabno, s križarjenjem za samske. Irena: "Zame je bilo zelo lepo presenečenje, ko smo odšli na Korčulo. Ostalo mi je v prelepem spominu." Takrat se je tudi poslovila od Josipa in to je storila v spravljivem duhu. Vljudnostno sta se dogovorila, da bosta kljub sporom ostala prijatelja. Gledalci nekaterih sploh niso videli. Irena: "Niso pokazali enega najinega spora, saj se je zgodil za kamerami. Ne bi pogrevala tega, ker sem ugotovila, da me sploh ne bi razumel. Včasih sem mislila, da govorim kak drug jezik. V bistvu so ga kar lepo prikazali. Sem civilizirana in sem ugotovila, da mu ni pomoči. Rekla sem si, da naj ostane tak, kot je, jaz sem se pa potrudila, da se na njegovem domu ne bom prepirala. Poskušala sem preživeti tistih nekaj dni z nasmehom na ustnicah."

Irena Drozg
Irena Drozg FOTO: osebni arhiv

Josip je jasno povedal, da z Ireno ne bi mogel biti, saj da je zanj preveč agresivna, da bi rada imela 'komando' in zato zanj ne pride v poštev. Irena se strinja, da ne bi mogla živeti skupaj: "Za njega bi morala biti ženska tiho, kuhati, pospravljati, zvečer pa biti mucka. Sploh ga nisem komandirala, samo branila sem se pred njegovimi izjavami. Lahko bi bil malo bolj spoštljiv, tudi ko kamer ni bilo poleg. Vedno je govoril, kaj hoče od ženske. Kaj pa ljubezen? Zanj je to posteljna igra. Ne ve, kaj je ljubezen, ne zna nuditi pozornosti, poslušati in slišati ženske. Potrebuje hišno pomočnico in kmalu negovalko." Zato ob slovesu ni bila prav nič žalostna. Irena: "Bila sem vesela, da grem domov in se mi ni treba pretvarjati, da sva prijatelja. Vedno je bolje biti sam kot trpeti z napačno osebo."

Potem ko se je poslovila, je Josip ostal sam s Katico. Ireno je presenetilo, ker sta se tako dobro razumela, a njuni zvezi ne more napovedati nič dobrega. Irena: "Josip je izbral Katico, ker smo vse druge bežale stran od njega. Še njenega imena si ni zapomnil, celo Joži ji je rekel. Obema želim vse najboljše, kajti v življenju znam odpuščati in se prilagoditi razmeram. Vendar mislim, da njuna veza ne bo trajala. Katici tega moškega res ne bi privoščila, lahko dobi boljšega."

Če je takrat še imela nekaj upanja, da se bo Josip morda naučil malo romantike, pa zdaj odločno oceni: "Ni mu pomoči. Morda najde kakšno, ki ne bo imela svojega doma in ne zna biti sama. Romantik pa Josip nikoli ne bo. Je kot majhen otrok. Hočem to, hočem tisto, hočem ono. Poleg tega je še agresiven, ukazovalen. V naših letih smo takšni, kakršni smo. Nihče nas ne bo več mogel spremeniti, tudi Josipa ne. Ne potrebujemo moškega, ki mu bo odveč se truditi, nas kdaj postaviti na prvo mesto pred svojimi zahtevami. Tudi jaz bi imela nekoga, ki bi mi doma vse naredil. Delo se deli."

Irena je odšla z mirnim srcem, povedala je, da jo bo morda za kakšnim vogalom čakal pravi kavalir. Pa jo je res? Irena: "Skozi življenje znam uspešno priti tudi sama. Prišla sem do stanja, da sem ugotovila, da sem tudi jaz pomembna in vredna pozornosti in ljubezni. Ob sobotah hodim plesat v Izolo, kjer nisem nikogar spoznala, ker moških na plesišču ni, so same ženske. Če me želi kdo spoznati, naj pride v Izolo. Da zapleševa in odpleševa v prihodnost."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 irena drozg
Naslednji članek

Franc o ljubezni: Če nimaš prave, bolje da nimaš nič

SORODNI ČLANKI

Franc o ljubezni: Če nimaš prave, bolje da nimaš nič

Monika je odšla z odprtim srcem, v življenju je obrnila nov list

Mija o dogajanju v šovu: To je zame tragedija

Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče

Peter sprva v oblakih, nato rahlo razočaran

Teji ni bil namenjen Dejan, srce ji je ukradel Žan

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lujzek Biber
28. 11. 2025 11.34
Če ima milijonov na računu je ne bi poslušal.
ODGOVORI
0 0
devlon
28. 11. 2025 11.28
+1
sploh če je mucka do 25 let
ODGOVORI
2 1
suleol
28. 11. 2025 11.24
-2
haha
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385