'Za punco je včasih treba iti na kolena, včasih pa na televizijo'

Matej Štrajhar si resnično želi, da bi v Ljubezni po domače našel dekle, ki mu bo stalo ob strani. Poštar po poklicu sedaj čaka na ljubezenska pisma odločnih in samozavestnih gledalk.

27-letni Matej Štrajhar se je skupaj s še osmimi junaki podeželja predstavil gledalkam Ljubezni po domače, da bi v šesti sezoni šova pred kamerami iskal sorodno dušo. Da bi se samo kazal po televiziji, ga ne zanima. Matej: “Najbolj mi gre za to, da bi res katero našel.” Prvi korak sta namesto njega naredili njegovi prijateljici, ki menita, da bi bil že čas za novo poglavje v njegovem življenju. Matej: “Tri leta smo se hecali na ta račun, enkrat sem imel punco, enkrat je nisem imel, pa smo se hecali spomladi za prijavo, kar naenkrat pa sem dobil pošto s prijavnico.” Spet drugi prijatelji niso bili najbolj navdušeni, toda Matej je odločen: “Eni so rekli: “Kam si se to spustil?” Sem rekel, da je za punco včasih treba iti na kolena, včasih pa na televizijo.”

icon-expand Matej je tudi prostovoljni gasilec. FOTO: POP TV

Po poklicu je elektrotehnik, a je zaposlen kot poštar. S tovornjakom prevaža pošto od Ljubljane do Celja in Maribora, včasih jo je tudi dostavljal. Na vprašanje, ali je bilo tam več priložnosti, da spozna kakšno dekle, odgovori: “Sem hitro ugotovil, da ravno tam ne … Tudi poštar ni več to, kar je bil včasih.” Matej je tudi prostovoljni gasilec in v spominu mu je najbolj ostalo reševanje ponesrečenca na Krvavici, hribu v občini Tabor. Matej: “Se je srečno končalo, je pa bilo zelo naporno. Ponesrečenec je padel čez steno, na koncu pa smo mi sami sebe komaj gor dobili, pa potem dol spravili.” Še največ dela pa ima s kmetijo: “Prej je bila bolj za hobi, zadnjih pet let pa je bolj resno vse skupaj.“ Še posebej, ko je v službi, mu pomagajo starši in brat, ki je prav tako samski, a sorodne duše ne bosta iskala skupaj. Matej: “Na koncu je rekel, da bi šel, ampak je bolj sramežljive sorte. Sva si čisto nasprotje.”

icon-expand Matej je pripravljen na to, da bi zase in za izbranko zgradil svoj dom. FOTO: POP TV

Matej želi spoznati močno in odločno žensko, a to seveda ne pomeni, da je copata. Matej: “Marsikdaj je treba potrpeti, ni vse ves čas rožnato. Po navadi mi je ušla ravno takrat, ko bi jo najbolj potreboval.” Kaj pa videz? Matej v smehu: “Vsak reče, da naj ne gledam na lepoto, ampak to je predpogoj.” Pomembno pa mu je, da ima dovolj časa za spoznavanje: “Je treba počasi, pa bolj na zihr, ne na horuk. Najprej je, da si malo prijatelj, da vidiš, kako funkcioniraš z dekletom, če sta za skupaj ali ne. Ne pa kar nekaj na hitro.” Za razliko od njega pa njegova mama takoj ugotovi, ali je dekle primerno zanj ali ne. Matej: “Mama je že vnaprej povedala: “To ne bo šlo, to ne bo šlo.” Pa mi je že na začetku moralo zbila, ampak je dobro funkcioniralo kakšno leto, potem pa je vse skupaj padlo v vodo. Pa sem jo vprašal, kako je to vedela. Je rekla, da ona to vidi.”

icon-expand Poštar, ki čaka na vaša ljubezenska pisma. FOTO: POP TV

Drage gledalke Ljubezni po domače, če vidite skupno prihodnost z energičnim in zabavnim Štajercem, izpolnite prijavnico ali pa mu pošljite pismo na naslov: Ljubezen po domače, p. p. 777, 1000 Ljubljana.

icon-expand