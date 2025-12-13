Svetli način
Ljubezen po domače
V ŽIVO

Kako se bo razpletla ljubezenska zgodba?

Ljubljana/Velenja, 13. 12. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M. , Su.S.
Komentarji
0

Dočakali smo veliki finale pravljične sedme sezone priljubljene oddaje Ljubezen po domače. Kdo je našel svojo boljšo polovico? Katera zgodba se je zaključila? Kako so tekmovalci zaključili sezono, ki je bila pravi vrtiljak čustev? Ne zamudite epiloga, ki ga bomo v živo spremljali tudi na portalu 24ur.com.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.13

Josip Antolić je potrdil, da je preživel nepozabno poletje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.11

'Nasmejala sem se toliko, kot se že dolgo nisem'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.08

Po izletu z Brankom Cvekom je ugotovila, da mora po izgubi moža živeti naprej, našla je sebe in postala bolj samozavestna. Branka je izbrala, ker si je želela zabave in dobrega počutja, on pa je pravi veseljak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.05

Sonjo kar naprej kličejo fantje

Sonja Hojnik je potrdila, da se je njen svet iz črno-belega spremenil v barvnega in da je zelo zasedena. "Kar naprej me kličejo fantje, osvajajo me. Ni še konec."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.59

Ponovno na kupu!

Finalna oddaja pravljične sedme sezone Ljubezni po domače je znova združila vseh sedem iskalcev ljubezni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
ljubezen po domače 7 sezona pop tv finale konec
Kje je ljubezen dobila krila in kje ne?

