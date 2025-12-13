Kako se bo razpletla ljubezenska zgodba?
Dočakali smo veliki finale pravljične sedme sezone priljubljene oddaje Ljubezen po domače. Kdo je našel svojo boljšo polovico? Katera zgodba se je zaključila? Kako so tekmovalci zaključili sezono, ki je bila pravi vrtiljak čustev? Ne zamudite epiloga, ki ga bomo v živo spremljali tudi na portalu 24ur.com.
Josip Antolić je potrdil, da je preživel nepozabno poletje
'Nasmejala sem se toliko, kot se že dolgo nisem'
Po izletu z Brankom Cvekom je ugotovila, da mora po izgubi moža živeti naprej, našla je sebe in postala bolj samozavestna. Branka je izbrala, ker si je želela zabave in dobrega počutja, on pa je pravi veseljak.
Sonjo kar naprej kličejo fantje
Sonja Hojnik je potrdila, da se je njen svet iz črno-belega spremenil v barvnega in da je zelo zasedena. "Kar naprej me kličejo fantje, osvajajo me. Ni še konec."
Ponovno na kupu!
Finalna oddaja pravljične sedme sezone Ljubezni po domače je znova združila vseh sedem iskalcev ljubezni.
