‘Zagotovo je kje kakšen moški, ki mi je namenjen’

Po koncu snemanja so se strasti umirile, a je Ema držala obljubo, da z Milanom ne bosta ostala v stikih. Ema prizna: "Milan mi je bil že na začetku zelo všeč, ker je moj tip moškega, in sem se bila res pripravljena preseliti k njemu in začeti živeti skupno življenje z njim." Med snemanjem se je v njej zbudilo upanje, da se bo to tudi uresničilo, sploh pa po njegovih obljubah, da bo zvest njej in ne Ireni. Ema je prepozno uvidela, da sedi na dveh stolih: "Zelo sem bila presenečena, ker je lagal meni in Ireni, in to ni v redu. To ni iskren človek in jaz ne maram laži. Za takšne moške, kot je Milan, je najbolje, da ostanejo sami, ker potem prizadenejo partnerko s svojimi lažmi."