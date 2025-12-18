Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna

Nina: " Res je, jaz sem Petra večkrat prosila, naj na koncu izbere Moniko. Kot je povedal tudi v oddaji po samem izletu, če ne bi jaz sprejela povabila na izlet, ne bi nanj odšla nobena, saj Monike ni želel izbrati in do nje ni gojil nobenih čustev, ne prijateljskih, še manj pa kaj več. Ne vem pa, kako gledalci dojemajo vse skupaj. Šovi so vseeno projekt in stvari je, ne glede na to, kakšne so, potrebno speljati do konca. Kako pa bi bilo, če bi se tekmovalci v katerem koli šovu na sredini odločili, da ne bodo več tekmovali in da gredo domov? Bi se kamere kar ugasnile, šov pa bi se kar nehal predvajati na sredini? Poleg tega si je Peter želel, da skupaj odideva na izlet, in glede na to, da sva res bila in še vedno sva v super prijateljskem odnosu, je bilo čisto razumljivo, da bova tudi na izlet odšla skupaj. " In še doda: " Definitivno mislim, da se mi godi krivica. Sem se pa skozi predvajanje tega šova še bolj naučila, da mi mnenja drugih niso pomembna in mi ne morejo priti do živega. "

Nina Radi in Peter Benedik sta svojo pot v Ljubezni po domače zaključila z izletom, ki pa ni bil romantičen, saj se v njej niso prebudila globlja čustva. Komentatorka v Ljubezni po domače na kavču , Alenka Brezovšek , je bila mnenja, da je Nina to vedela že prej in da ne bi smela sprejeti Petrovega vabila. A resnica je, da je Nina nagovarjala Petra, naj izbere Moniko Svetlin , pa tega ni želel.

Peter in Nina sta skupaj prišla na snemanje finalne oddaje, kjer se jima je pridružila Monika. Bilo je videti, da je Nina ob njenem prihodu imela cmok v grlu, a Petrova izbranka zatrdi, da ni pričakovala ljubezenske drame. Nina: "Jaz sem glede odnosa Monike in Petra že prej vedela vse do potankosti in kar se je v resnici dogajalo. Po koncu oddaje sem jima celo dala prostor, da bi si mogoče dala možnost, da se med njima kaj razvije, pa s Petrove strani ni bilo želje. Sem pa vedela, da je Monika še dolgo časa imela upanje, da se bo med njima s Petrom kaj razvilo, tako kot je Peter imel upanje zame, pa se je zaključilo, kot se je. Na koncu je najbolj pomembno to, da smo vsi srečni, ne glede na zaključek oddaje. Življenje je za vse šlo naprej in jaz imam tako s Petrom kot tudi z Moniko še vedno super odnos. Še vedno se slišimo, se pogovarjamo o res zelo zasebnih stvareh in vsem. S Petrom imava še vedno posebno vez in mislim, da bo ta ostala za zmeraj."

Nina še razkrije, da je med predvajanjem oddaje dobila res ogromno vprašanj o dogajanju, na katera namerava odgovoriti na družbenih omrežjih in morebiti popraviti kakšno krivico. Kot so denimo tudi očitki, da se preživlja samo s pojavljanjem v medijih in prepoznavnostjo. Nina: "Vidim, da imajo gledalci alergijo na osebe, ki so medijsko izpostavljene, sploh osebe, ki so poleg vsega še vplivnice. Tako ene kot druge imajo navadno za osebe, ki nič ne delajo, so lenuhi in po njihovo na lahek način pridejo do denarja, pa velikokrat ni tako. Prav tako mislijo, da se v resničnostnih šovih zasluži res ogromno denarja in da potem lahko čudežno, ne vem koliko mesecev ali let, živiš od tega denarja. Velikokrat imajo medijsko izpostavljeni ljudje normalne službe, od katerih živijo. Tudi v mojem primeru je tako, že več let imam redno službo. Tudi v času snemanja oddaje Ljubezen po domače sem imela to službo in sem si za sodelovanje v oddaji morala vzeti dopust, da sem se je lahko udeležila. Kdor me spremlja dlje časa, ve, da sem osebna asistentka invalidni osebi. Skrbim za slepega fanta, ki potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki so za ljudi, ki trdijo, da se preživljam samo skozi medijsko prepoznavnost, na žalost samoumevne. Mene delo z invalidnimi ljudmi in ljudmi, ki imajo moralo in srce na pravem mestu, ki se zavedajo, da je v življenju najpomembnejše samo zdravje, izpopolnjuje. Kar pa se tiče ostalih, ki so se ali se bodo spotaknili ob mene, kako sem bila v oddaji samo zaradi pozornosti, pa bi se ravno njim v prvi vrsti rada zahvalila, da ste mi dali pozornost in se obregnili ob mene. Vemo, da oseba lahko skače po trepalnicah ali se meče po tleh, pa če nihče ne bo odreagiral, pozornosti ne bo imel, kot je nima niti otrok, ko se sredi trgovine vrže na tla, ko želi sladkarijo. Tako da nekaj že imam, kar vas je pritegnilo. Zdaj, ali je to slabo ali dobro, pa presodite sami. Kajti šovi so narejeni za to, da v ljudeh vzbudijo ali smeh ali pa občutek jeze, redkokdaj karkoli drugega. Šov je šov, da ustvari šov v glavah tistih, ki ga spremljate in si to dovolite."

Ninino življenje se je po koncu šova vrnilo v stare tirnice, a po svoji poti ne stopa več sama. Njeno srce je namreč oddano, a kdo ga je ukradel? Nina v smehu: "Verjamem, da je to poleg nekaterih stvari glede šova Ljubezen po domače ena izmed bolj zanimivih tem, ki zanima ljudi. Zaenkrat bi želela, da stvari ostanejo še malo skrite. Kdo, kaj in zakaj, pa mogoče kdaj drugič. Lahko rečem, da sem končno srečna."

