Svetli način
Ljubezen po domače

Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče

Velenje, 23. 11. 2025 14.45 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
Dejan Ponikvar je preživel adrenalinsko preizkušnjo, ki jo je zanj pripravila izbranka Patricija Salobir. Nadaljevanje njunega romantičnega potovanja je bilo bolj umirjeno in romantično, pa tudi vroče.

Vsi ljubitelji romantike se ob prizorih med Dejanom Ponikvarjem in izbranko Patricijo Salobir kar topijo. Potem ko sta drug drugemu izpovedala ljubezen in si padla v objem, sta se odpravila na romantično potovanje. Izbranka je Bločanu hitro dokazala, da je adrenalinski tip človeka: "In z mano boš moral marsikaj prestati, tudi take zadeve." Zanj je pripravila polet z jadralnim padalom in izziv je sprejel z besedami: "Če si ti zraven, bom preživel."

Dejan si je iskreno želel, da bi bilo v nadaljevanju bolj umirjeno in romantično, in želja se mu je uresničila. S Patricijo sta uživala v lepi nastanitvi, penini in družbi drug drugega, tudi v džakuziju. Bločan je med stiskanjem znova začutil metuljčke, še bolj, ko sta si izmenjala nekaj poljubčkov. Priznal je, da mu ob njej hitro postane vroče, kar pa je pri zaljubljencih, kot je že večkrat omenila Patricija, obojestransko.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 dejan ponikvar patricija salobir
Peter sprva v oblakih, nato rahlo razočaran

