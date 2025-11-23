Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče

Vsi ljubitelji romantike se ob prizorih med Dejanom Ponikvarjem in izbranko Patricijo Salobir kar topijo. Potem ko sta drug drugemu izpovedala ljubezen in si padla v objem, sta se odpravila na romantično potovanje. Izbranka je Bločanu hitro dokazala, da je adrenalinski tip človeka: " In z mano boš moral marsikaj prestati, tudi take zadeve. " Zanj je pripravila polet z jadralnim padalom in izziv je sprejel z besedami: " Če si ti zraven, bom preživel. "

Dejan si je iskreno želel, da bi bilo v nadaljevanju bolj umirjeno in romantično, in želja se mu je uresničila. S Patricijo sta uživala v lepi nastanitvi, penini in družbi drug drugega, tudi v džakuziju. Bločan je med stiskanjem znova začutil metuljčke, še bolj, ko sta si izmenjala nekaj poljubčkov. Priznal je, da mu ob njej hitro postane vroče, kar pa je pri zaljubljencih, kot je že večkrat omenila Patricija, obojestransko.

