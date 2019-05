Zaljubljeni Jaka: Jaz kaj tako lepega še nisem sanjal

Jaka Hafner je razvajal svojo Saško, da bi njej in njeni hčerki dokazal, da jo ima rad. Irena in še posebej Ema sta se borili za srce Milana Tržana, ki je veselo užival v pozornosti in poljubih obeh izbrank. Tomaž Bizjak pa se je namenil izločiti Dragano, a si je v zadnjem hipu premislil.

Milan Tržan je užival na postelji, medtem ko sta se Ema in Irena prerekali, katero izmed njiju ima bolj rad. Irena je razkrila, da ponoči ni imela miru, tudi Milan je priznal, da so mu roke malo ušle, da pa se Irena ni ravno upirala. Milan je kar naenkrat imel v postelji dve izbranki, Ema ga je poljubljala, Irena pa jo je odrivala. Ema: "Jaz svojega Milana ne dam." Milan pa je užival, kajti kaj takšnega še ni doživel.

Bitka za Milana FOTO: POP TV

Tomaž Bizjak je moral izločiti eno izmed vsojih izbrank. Eva je svojima tekmicama nekaj minut pred tem zaupala, da je bilo na zmenku z njim vrhunsko, in da se je morata paziti. Ko se jim je podeželski pridružil, se je poslovil od Dragane. Bilo mu je žal, njej pa se ni zdelo pravično, da odhaja brez pravega zmenka. Bila je razočarana, a to zanjo ni bil konec sveta.

Žalostna Dragana FOTO: POP TV

Jaka Hafner in Saška pa sta imela za seboj prvo skupno noč. Podeželski junak jo je presenetil z razkošnim, romantičnim zajtrkom. Saška je bila očarana, on pa nadvse ustrežljiv in jo je hranil kot princesko. Povedal ji je, da ne namerava ostati na družinski kmetiji, saj jo bo prevzel Gašper, ona pa ga je dražila, češ da bo pogrešal svojo mamo. Povedal je, da se bo nadvse trudil, da bo srečna z njim.

Razvajanje FOTO: POP TV

Tomaža je njegova odločitev vse bolj grizla. Prosil jo je, naj še en dan ostane na kmetiji, saj se mu je zdelo, da je storil napako. Dragana se je bala, da to počne iz usmiljenja, a je pristala. Nakar je Tomaž presenetil: "Glej, Eva, meni je strašno žal, ampak boš ti tista, ki nas boš danes zapustila. Upam, da me razumeš." Eva je povedala, da razume, objela sta se in se poslovila. Evi se je zdelo, da se igra z njimi, da ni resen, da pa ga ne obsoja. Tomaž pa je razkril, kaj mu je poslala takoj po slovesu. Izvedeli smo, da se je navezala nanj, da je do njega gojila določena čustva, in da odhaja s solznimi očmi.

Tomaž si je v zadnjem hipu premislil, izločil je Evo. FOTO: POP TV

Milan se je pred pomembno odločitvijo posvetil vsaki izbranki posebej. Irena je želela izvedeti vse, kar mu leži na duši. Povedala je, da se ji zdi v redu človek in da bi si z njim želela iti na romantični izlet. Milana je motilo samo to, da se ni pripravljena preseliti na njegovo kmetijo, nakar je presenetil z izjavo, da bi bil pripravljen priti k njej, kar ji je bilo zelo všeč. Podeželski junak je priznal, da se je zatreskal. Poljubila sta se in obljubil ji je, da se odslej ne bo več poljubljal z Emo.

Milan je obljubil Ireni, da se ne bo več poljubljal z Emo. FOTO: POP TV

Saška je želela, da Jaka spozna njeno hčerko. Želela je preveriti, ali bi se ujela, oziroma razumela. Ta je bila vesela, ker je njena mama spoznala Jako, povedala je, da bi se razveselila tudi kakšnega bratca ali sestrice. Podeželski junak je hitro prešel k stvari: "Pa ti veš, da imam jaz tvojo mami rad, pa da bi zanjo vse naredil? Pa da ji to hoćem tudi dokazati, pa da bi rad, da me ti tudi sprejmeš v svoje življenje?" Povedala je, da si ne želi, da bi njeno mamo kdorkoli prizadel. Jaka je naredil dober vtis nanjo, ni pa pričakovala, da bo tako mlad.

Jaka Saškini hčerki: "Pa ti veš, da imam jaz tvojo mami rad, pa da bi zanjo vse naredil?" FOTO: POP TV

Dragana je bila na zmenku s Tomažem sprva zadržana. Da se ji je oddolžil, je moral narediti 20 sklec. Povedal je, da je z veseljem oddelal kazen in da je bil njun pogovor fenomenalen. Prišel je do zaključka, da je ravnal prav, ko je ni poslal domov. Dragana je bila srečna, da je ostala in dobila še eno priložnost.

Kazen za Tomaža FOTO: POP TV

Milan na zmenek peljal še Emo, ki ga je nagovoila: "Če ne boš mene izbral, boš razočaran, jaz pa tudi žalostna celo življenje, ker si te res, res želim, res si mi všeč." Pripravljena je bila na selitev in na to, da z njim preživi preostanek svojega življenja. Milan se je zahvalil za lepe besede, ki so ga ganile. Težava je bila, da ga vizualno ni privlačila. Ema: "Prava ženska za njega sem samo jaz." Pa je prelomil svojo obljubo Ireni in sta se poljubila, obljubil ji je tudi, da se ne bo poljubljal z Ireno, da bo zvest njej. Ema: "Celo življenje sem iskala moškega, prav takšnega kot je Milan, in zdaj, ko sem ga našla, ga ne bom kar tako izpustila iz rok."

Milan je obljubil Emi, da ji bo zvest. FOTO: POP TV

Jaka in Saška sta uživala v nočnem kopanju, nakar sta se se šla razvajat še v jakuzi. Jaka je bil blažen: "To je še bolje kot sanje. Jaz kaj tako lepega še nisem sanjal."

Jaka in njegove sanje FOTO: POP TV

Prihodnjič se bo Milan odločil, katero damo bo odpeljal na izlet. Ksenja bo nadaljevala z ljubezenskim lobiranjem pri Mihu Božiču, Gašper pa se bo odločil, ali bo na potovanje povabil Patricijo ali Ano. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.