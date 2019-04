Zaradi grozljivih izkušenj iz preteklosti je okoli sebe zgradila zid

Saška Omeragić iz Ljubezni po domače nam je zaupala, zakaj se je v njej vkoreninilo globoko nezaupanje do moških in ali so čustva do mladega podeželskega junaka Jake Hafnerja iskrena.

Kdor je že doživel razočaranje v ljubezni, prav dobro ve, kako globoke rane se lahko takrat zarežejo v dušo in srce. Nekatere se tudi ne zacelijo in ob ogledu zadnje oddaje Ljubezen po domače smo se začeli spraševati, ali bo tako tudi s Saško Omeragić. Postavna izbranka Jake Hafnerja je bila zaradi Kajinega nenapovedanega odhoda v veliki čustveni stiski, kajti izgubila je svojo veliko zaupnico. Saška: "V tej hiši je bilo 13 ljudi in med temi ljudmi sem edino njej zaupala. Niti Jaku nisem zaupala, saj je bil to šov in se je zanj potegovalo več deklet, poleg tega je simpatiziral z dekleti iz Gašperjeve skupine."

Nezaupljiva zaradi ranjenega srca FOTO: osebni arhiv

Saška pravi, da je zaradi šoka po Kajinem odhodu in strahu pred tem, kaj po prinesla prihodnost, izrekla besede "ne verjamem v ljubezen", ki so gledalce Ljubezni po domače kar malce pretresle. A njene besede so odstrle pogled na srčno bolečino, ki so ji jo prizadejali moški iz njene preteklosti. Saška povsem odkrito: "V bistvu se je vzorec ponavljal, najbolj me je prizadel oče moje hčerke." Ne samo, da jo je nekdanji mož varal, bila je tudi žrtev njegovih ljubosumnih izpadov in iz krempljev uničujočega razmerja se je rešila z močjo, za katero sploh ni vedela, da obstaja. A razočaranje po zadnjem razmerju je bilo tako veliko, da je izgubila vso zaupanje v moške. Dokler ni srečala Jake.

Saška je za nas potrdila, da so se v njej začela prebujati resnična čustva do podeželskega junaka. Le kako se ne bi, saj je Jaka pošten, deloven in zabaven fant. Do nje je bil tudi zelo spoštljiv, obenem je razumel njeno stisko, saj je bil tudi sam prevaran. Morda bosta njegova vera v ljubezen in vztrajnost prebila trden oklep, ki ga je Saška zgradila okoli sebe zaradi številnih slabih izkušenj v življenju.

Čustva do Jake so resnična in iskrena FOTO: POP TV

Sklepa, da jo je tepla njena dobrota, ki so jo ljudje zlorabljali. Saška: "Nazadnje sem imela prijateljico, ki je bila deset let starejša od mene, in je o meni govorila tako grde stvari, češ da sem šla v Ljubezen po domače snemat porniče." Prizadanejo jo tudi komentarji na račun njenih umetniških fotografij, ki gredo očitno marsikomu v nos. Saška žalostno: "Ponižali so moje delo, za katerega sem garala leto dni." Fotografije sicer niso nobena novost v njenem življenju, saj je že v mladosti delala kot fotomodel, delo pa je kasneje opustila. Zdaj želi fotografiranje povzdigniti na višji nivo in se postaviti tudi za objektiv. Sicer je diplomirana teologinja in magistrica zakonskih in družinskih študij, vprašanje pa je, ali se bo morda kmalu posvetila delu na kmetiji.

Njene fotografije gredo marsikomu v nos, sama je ponosna nanje. FOTO: osebni arhiv