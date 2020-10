Tamara sluti, da bo na Frančevi kmetiji počilo: Jezna je kot ris

Komentatorji Ljubezni po domače so se že petič dobili na kavču, da bi si ogledali nadaljevanje najbolj romantičnega šova pri nas. Z jutranjim presenečenjem za Metko Šeškar je njihovo pozornost pritegnil Branko Cvek . Ko je Doroteja Knehtl povedala, da je tudi sama že dobila zajtrk v posteljo, je Tamara Korošec sklenila, da se bo očitno morala začeti ozirati za starejšimi moškimi, kajti z mlajšimi ni imela te sreče.

Doroteja in Tamara sta znova pohvalili videz junakinje Jacqueline Kale . Tudi Gašper Hafner je bil malodane očaran, izjavil je, češ "kakšna raketa je bila 20 let nazaj" . Teja Rožen pa se je spraševala, kakšna je Jacqueline, ko se zbudi. Jaka se je pošalil tudi na račun Sandijevega prstana. Menil je, da ga ima na roki iz prav posebnega razloga. Jaka: "Dol ga ne dobi."

V dobro voljo je komentatorje spravila strastna Joži, ki je s poljubi zasula Franca. Jože: "Bolj si star, bolj si nor." Teja: "To tako že pri tebi vidimo." Ko je Joži obelodanila, da ni bila na zmenku od svojega 22. leta, je Tamara izjavila: "Potem je še upanje za naju." Nov razlog za začudenje pa je bila neposrednost zagrete snubke, ki je Franca kar naravnost vprašala, koliko let nazaj je bil intimen z žensko. Teja:"Ubogi. Ali misliš, da še ve, zakaj ga ima?"