Izločil je lepotico, a tudi sam ni pravi zanjo

Ko je Gašper Hafnerizločil 28-letno Aleksandro Damjanovićiz Ljubljane, je bil marsikateri gledalec verjetno vsaj malce presenečen, ker se je poslovil od takšne lepotice. Sama je njegovo odločitev pričakovala: "Če sem iskrena, sem vedela, da bo tako. Ker sem tako ali tako govorila, da ne bo nič iz tega. Ko sem ga videla, sem namreč ugotovila, da to ni to."

Kot je omenila že v oddaji, jo je zmotila višina sicer postavnega junaka podeželja. Aleksandra: "Meni je to pomembno, ker ne mislim biti v petkah pol glave večja od njega. Opazila sem tudi, da fant rad pije, kar me je zmotilo." Občutek, da se kljub temu bori za Gašperja, ko ga je na zabavi poklicala na pogovor na štiri oči, nas je torej varal. Aleksandra: "Jaz sem mu samo želela povedati svoje mnenje, da nisem prišla zaradi druženja, ampak sem resna punca, ne glede na to, ali gre zanj ali za koga drugega."