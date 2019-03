Zavrnila je Gašperja in objavila skrivnostno fotografijo

Vildiana Keranović je v tretji oddaji Ljubezen po domače poskrbela za svojevrsten preobrat. Ko jo je Gašper Hafner povabil na svojo kmetijo, se je od njega poslovila z obrazložitvijo, da je na zabavi dobila občutek, da ni dovolj resen, svoje mesto pa prepustila drugi snubki. Vildiana pojasnjuje: "Res je, da sem se kar sama poslovila od Gašperja, ampak res je tudi to, da sem svojo priložnost dala Andreji. Hmmm, le zakaj? (smeh) Izjavila sem, da jaz rabim nekoga bolj resnega, to pa ni pomenilo, da Gašper ni resen, mogoče jaz nisem resna."

So pa bila za postavnega Gorenjca veliko bolj zagreta ostala dekleta in Vildiana razume, zakaj: "Nekatere so se po hitrih zmenkih res kar zagrele za Gašperja, kar je popolnoma razumljivo, saj fant ni slab in zelo je zabaven, kar je nam puncam všeč. Kot oseba je res top, same besede hvale imam za njega. Niso vsi tako odprti in iskreni kot je Gašper in to se dandanes zelo ceni."