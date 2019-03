Zavrnjena snubka je prepričana, da Milan ni iskren

Ko se je Milan Tržan z belo vrtnico poslovil od Silve Dremelj iz Šentjurja, ta ni bila žalostna ali razočarana, saj si ni predstavljala skupne prihodnosti z njim. Morda je k njeni ravnodušnosti pripomoglo tudi dejstvo, da ni imela prevelikih pričakovanj. Prijavila se je iz radovednosti, saj je želela izkusiti, kako nastaja priljubljena oddaja Ljubezen po domače. Seveda bi bilo povsem mogoče, da bi se zagrela za Milana, a se to ni zgodilo, saj jo je zmotilo več stvari. Silva: "On se ni znal nič prilagoditi. Sam sebi se je smilil, kako je on delal. Absolutno se mi to ni dopadlo." Obenem ji ni bilo všeč, da ni pokazal ljubezni, kar je v obdobju spoznavanja resda težko pričakovati. Silva: "To zagotovo, ampak imam toliko presoje in mislim, da imam prav. Ni znal pokazati ljubezni in spoštovanja do žensk, sploh ne."