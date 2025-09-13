Želel se je postarati z ljubeznijo svojega življenja, a usoda je hotela drugače

O Kristjanu Straussu , enemu izmed snubcev Sonje Hojnik iz Ljubezni po domače , bil lahko posneli film. Zaprisežen roker je bil dvakrat poročen, prvič je zakon sklenil pri 20-ih letih z deset let starejšo žensko, ki je takrat že delala kot ginekologinja. A je ugotovil, da je bil za zakon premlad, in se je po treh letih vrnil v samske vode. Nekaj časa je užival kot srečen ločenec, nato je v gostinskem lokalu uzrl Mirimo . Dvakrat jo je prosil za ogenj, nakar mu je ona prek natakarja poslala vžigalnik. Tako sta se spoznala in nepopisno zaljubila. Kristjan pravi, da je bila njegova žena lepotica, bila je prva spremljevalka Miss Jugoslavije, delala je tudi kot fotomodel. Kuhala ni nikoli, za kulinariko je z veseljem skrbel sam, saj je užival v tem, da jo je razvajal.

Kristjan pravi, da sta bila rojena drug za drugega, da sta bila duši dvojčici. Poročila sta se v želji, da se postarata skupaj, a usoda je hotela drugače. Njegova ljubljena žena je doživela možgansko kap. Kristjan se je boril, da bi ostala z njim, a so bili pri oživljanju neuspešni tudi reševalci. Potem ko je izgubil ljubezen svojega življenja, so se dnevi žalovanja sprevrgli v leta. V tem času je redno obiskoval njen grob in prižigal svečke, prva leta po smrti ga je obiskoval celo vsak dan.

Kristjan je bil pokojni ženi zvest od začetka do konca, z njo je našel srečo, mir in ljubezen, ob njej so vse druge ženske zbledele. Tudi po ženini smrti ni imel nobene, zato je bila prijava v Ljubezen po domače velik korak. Ljubljančana je pritegnilo, ker ima Sonja, prav tako kot on sam, rada živali. Resda je dvomil, da bi se lahko zaljubil, saj je bil prepričan, da takšne, kot je bila njegova žena, ne bo več našel, se je pa veselil druženja na snemanju.