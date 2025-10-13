Svetli način
Ljubezen po domače

Žena je pobegnila z ljubimcem in njegovimi prihranki

Velenje, 13. 10. 2025 10.53

Ivan Kirbiš je nov kandidat v bitki za srce Sonje Hojnik. Upokojeni avtomehanik ni obupal nad ljubeznijo, pa čeprav je po drugem zakonu doživel veliko izdajstvo. Morda ga nov začetek čaka prav s Sonjo.

Ivan Kirbiš, ki je s svojim prihodom presenetil Sonjo Hojnik, je znan obraz Ljubezni po domače. Sodeloval je že v prejšnji sezoni, ko se je boril za srce Nade Zajc. Sezono je zaključil zmagoslavno, saj si je s trudom in pozornostmi utrl pot do ljubezenskega finala, v katerem ga je Nada povabila na romantično potovanje. Žal pa se je iskrilo samo z njegove strani in z junakinjo sta ostala prijatelja. Si je pa Ivan k srcu vzel njene besede, češ da si ne vzame dovolj časa zase. Sklenil je, da bo to spremenil.

Ker bi rad še kaj lepega doživel, se je odločil, da bo spet poskusil srečo. Sonja Hojnik, junakinja nove sezone, se mu je zdela simpatična, poleg tega živi blizu njega, zato bi ji lahko veliko pomagal na njeni kmetiji. Sam sicer še vedno dela na svoji, vendar jo je predal sinu in bi se lahko preselil k njej. S seboj bi pripeljal svojega osla in jahalno kobilo, da bi bilo še bolj veselo, je povedal pred začetkom snemanja. Sonja bi lahko skrbela samo za kuhinjo in vrt, vse ostalo bi bilo v njegovi domeni, saj zna opravljati vsa dela.

Sonji je na prvem zmenku povedal, da bi si rad v Črni gori, kjer ima nekaj zemlje, ustvaril kotiček za uživanje. Za morje in planine si vedno vzame čas in lepo bi bilo, da bi tam užival s svojo izbranko. Glede žensk ni izbirčen, všeč so mu vesele, pozitivne dame s pogledom, zazrtim v prihodnost, ne v preteklost. Spoznava jih prek portalov, z njimi se dobi na kavi, vedno je z njimi povsem odkrit in vedno se konča s prijateljstvom. Morda tudi zaradi slabih izkušenj iz preteklosti.

Doslej je bil dvakrat poročen, od prve žene se je ločil, ker je, kot je povedal, skrenila s poti, druga žena pa je imela ljubimca. Ko se je vrnil z dela na Dunaju, je naletel na prazno hišo, izginil je tudi ves denar, ki ga je prihranil. Tri leta je potreboval, da se je znova postavil na noge, a ni obupal. Danes uživa v miru in pravi, da mu nič ne manjka, včasih pa ga prime, da bi vse prodal in odšel v Črno goro. Zaenkrat še vztraja v Sloveniji in morda ga nov začetek čaka prav s Sonjo.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

