Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Dame so se topile ob šarmantnem Mirku, on je imel oči samo za Natašo

Velenje, 02. 09. 2025 21.01 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
2

Junaki podeželja so na hitrih zmenkih spoznali že skoraj vse snubce in snubke. Mirko Kocjančič je očaral vse svoje dame, globoke poglede pa je imel samo za Natašo. Povsem drugače pa je bilo na zmenku Josipa Antolića in Joži, kjer se je iskrilo, a iz povsem drugačnih razlogov.

Peter izgublja tla pod nogami

Junaki podeželja so po romantičnih večerjah zgrnili svoje vtise. Največji nasmeh na obrazu so pripisali Dejanu Ponikvarju. Njegova snubka Patricija je kar naravnost povedala, da je nad oblaki. Enako je pripisala snubki Petra Benedika, Moniki, ki se bo za vedno spominjala čarobnega objema po koncu večerje. Peter je povedal, da se težko zaljubi v enem večeru, a je ob vnovičnem snidenju z Moniko priznal, da v njeni bližini izgubi tla pod nogami.

Dejan spozna trojico snubk

Tanja je uresničila Josipovo željo, ko je njemu in ostalim junakom izročila preostala pisma. Vsi snubci in snubke so bili medtem na poti do ljubezenskega prizorišča, kjer so se odvili hitri zmenki. Dejan je spoznal Tejo iz Vipave, Viktorijo iz Črenšovcev in Živo iz Grosuplja, ki se mu je zdela preveč fina zanj. A je bila snubka optimistična, v njunem zmenku je videla začetek nove zgodbe srca.

Sonja od solz do smeha

Pestre zmenkarije so čakale tudi Sonjo Hojnik. Silvo iz Radomelj ji je prinesel srce na dlani in ji laskal, češ da je lepša kot na televiziji. Junakinji se je zdelo zabavno, ker ji po dolgem času nekdo piha na dušo. Presenečena je bila tudi, ko jo je povabil na ples. Za Silvom je prišel Kristijan iz Ljubljane, ki je Sonjo presenetil z daljšimi lasmi. Ko je spregovoril o svoji ženi, ki jo je izgubil pred petimi leti, je znova postala čustvena. Junakinjo je v dobro voljo spravil Brane iz Ljubljane, ki se ji je zdel zelo zabaven. Od srca se je nasmejala njegovim izjavam o delu in osvajanju žensk.

Sonjo Hojnik je dodobra nasmejal Brane iz Ljubljane.
Sonjo Hojnik je dodobra nasmejal Brane iz Ljubljane. FOTO: POP TV

Josip spozna Ireno in Joži, ter osupne

Josip je spoznal še Ireno iz Portoroža, ki se ji je njegovo vprašanje o letih zdelo nekulturno. Po menjavi sladkih dobrot se je snubka predstavila kot vsestranska ženska, on pa je zadovoljno ugotavljal, da je Irena njegov tip. Za Ireno je prišla Joži iz Ljubljane, ki jo je Josip poznal iz preteklih sezon Ljubezni po domače, a mu ni bila všeč. Prinesla mu je žgečkljivo darilo, ki se mu ni zdelo letom primerno. Samozavestna Joži mu je položila na srce, da mu ne bo žal, če jo bo povabil k sebi, a je bil odločen, da se to ne bo zgodilo.

Ženske se ob Mirku topijo, on ima oči samo za Natašo

Mirko je s svojim šarmom očaral Hermino iz Slovenske Bistrice, Natašo iz Ankarana in Cecilijo z Jesenic. Slednja je priznala, da se je topila v njegovih očeh in se zaljubila na prvi pogled. Bila je pripravljena odreči se cigaretom: "Ker je moški, ki si ga vsaka ženska želi za svojega partnerja." Z Natašo pa sta zadovoljno ugotavljala, da sta oba nekadilca. Voščil ji je za njen rojstni dan, ob tem ji je zaželel, da bi skupaj praznovala njenega naslednjega, pa tudi njegovega. Bila sta tako zelo sproščena, da sta se prepustila hranjenju drug drugega, med pogovorom pa sta si globoko zrla v oči. Mirko je želel Natašo bolje spoznati, ona pa ga je opisala kot pravega moškega, ohranjenega, lepega in šarmatnega.

Dve novici za Petra

Peter je na hitrih zmenkih spoznal še Katjo iz Podnarta, ki ima rada živali, kar je bila zanjo prednost. Ob koncu dneva pa ga je presenetila Tanja Postružnik Koren, ki je imela zanj dve novici: "Ena je slaba, ena je pa dobra." Za kaj gre, boste izvedeli v jutrišnji oddaji.

Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Joži bo začinila hitre zmenke in Josipa pustila brez besed

SORODNI ČLANKI

Iskrice na prvih zmenkih, Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Voditeljica Ljubezni po domače: Najbolj čisti ljudje so običajno umazani od zemlje

Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Tanja Postružnik Koren: En par se je zaljubil že ob prvem pogledu

Kdo bo letos 'kavč komentator' Ljubezni po domače?

Spoznajte kandidate sedme sezone Ljubezni po domače

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
02. 09. 2025 21.53
Vsako leto se isti prijavijo?
ODGOVORI
0 0
spermi?
02. 09. 2025 21.08
+4
Ne me napačno razumeti ampak tako počečkani kandidat pa že dolgo nisem videl .
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198