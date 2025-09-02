Dame so se topile ob šarmantnem Mirku, on je imel oči samo za Natašo

Junaki podeželja so na hitrih zmenkih spoznali že skoraj vse snubce in snubke. Mirko Kocjančič je očaral vse svoje dame, globoke poglede pa je imel samo za Natašo. Povsem drugače pa je bilo na zmenku Josipa Antolića in Joži, kjer se je iskrilo, a iz povsem drugačnih razlogov.

Peter izgublja tla pod nogami

Junaki podeželja so po romantičnih večerjah zgrnili svoje vtise. Največji nasmeh na obrazu so pripisali Dejanu Ponikvarju. Njegova snubka Patricija je kar naravnost povedala, da je nad oblaki. Enako je pripisala snubki Petra Benedika, Moniki, ki se bo za vedno spominjala čarobnega objema po koncu večerje. Peter je povedal, da se težko zaljubi v enem večeru, a je ob vnovičnem snidenju z Moniko priznal, da v njeni bližini izgubi tla pod nogami.

Dejan spozna trojico snubk

Tanja je uresničila Josipovo željo, ko je njemu in ostalim junakom izročila preostala pisma. Vsi snubci in snubke so bili medtem na poti do ljubezenskega prizorišča, kjer so se odvili hitri zmenki. Dejan je spoznal Tejo iz Vipave, Viktorijo iz Črenšovcev in Živo iz Grosuplja, ki se mu je zdela preveč fina zanj. A je bila snubka optimistična, v njunem zmenku je videla začetek nove zgodbe srca.

Sonja od solz do smeha

Pestre zmenkarije so čakale tudi Sonjo Hojnik. Silvo iz Radomelj ji je prinesel srce na dlani in ji laskal, češ da je lepša kot na televiziji. Junakinji se je zdelo zabavno, ker ji po dolgem času nekdo piha na dušo. Presenečena je bila tudi, ko jo je povabil na ples. Za Silvom je prišel Kristijan iz Ljubljane, ki je Sonjo presenetil z daljšimi lasmi. Ko je spregovoril o svoji ženi, ki jo je izgubil pred petimi leti, je znova postala čustvena. Junakinjo je v dobro voljo spravil Brane iz Ljubljane, ki se ji je zdel zelo zabaven. Od srca se je nasmejala njegovim izjavam o delu in osvajanju žensk.

Sonjo Hojnik je dodobra nasmejal Brane iz Ljubljane. FOTO: POP TV icon-expand

Josip spozna Ireno in Joži, ter osupne

Josip je spoznal še Ireno iz Portoroža, ki se ji je njegovo vprašanje o letih zdelo nekulturno. Po menjavi sladkih dobrot se je snubka predstavila kot vsestranska ženska, on pa je zadovoljno ugotavljal, da je Irena njegov tip. Za Ireno je prišla Joži iz Ljubljane, ki jo je Josip poznal iz preteklih sezon Ljubezni po domače, a mu ni bila všeč. Prinesla mu je žgečkljivo darilo, ki se mu ni zdelo letom primerno. Samozavestna Joži mu je položila na srce, da mu ne bo žal, če jo bo povabil k sebi, a je bil odločen, da se to ne bo zgodilo.

Ženske se ob Mirku topijo, on ima oči samo za Natašo

Mirko je s svojim šarmom očaral Hermino iz Slovenske Bistrice, Natašo iz Ankarana in Cecilijo z Jesenic. Slednja je priznala, da se je topila v njegovih očeh in se zaljubila na prvi pogled. Bila je pripravljena odreči se cigaretom: "Ker je moški, ki si ga vsaka ženska želi za svojega partnerja." Z Natašo pa sta zadovoljno ugotavljala, da sta oba nekadilca. Voščil ji je za njen rojstni dan, ob tem ji je zaželel, da bi skupaj praznovala njenega naslednjega, pa tudi njegovega. Bila sta tako zelo sproščena, da sta se prepustila hranjenju drug drugega, med pogovorom pa sta si globoko zrla v oči. Mirko je želel Natašo bolje spoznati, ona pa ga je opisala kot pravega moškega, ohranjenega, lepega in šarmatnega.

Dve novici za Petra