Zgodba iz Ljubezni po domače navdihujoča za gledalce

Alenka Brezovšek je občudovala dogajanje na domačiji Miroslava Koširja, kjer se vse kandidatke podpirajo, sodelujejo in se imajo rade. Kot v pravljici s srečnim koncem, bi rekel Josip Drabik.

Ko je Jožica izjavila, da je greh, če neporočena moški in ženska skupaj preživita noč, se je Josip Drabik vprašal, ali je iz 15. stoletja. Branko Cvek: "Eni hodijo po žerjavici, eni pa po koruzi. No, jaz sem bolj tak za po koruzi." Gašper Hafner se je ob tem pritoževal, da ženske zanima samo poroka, Tamara Korošec pa mu je vrnila, češ da moški vidijo samo delo. Gašper: "Če se poročiš, je to prvi korak do ločitve." Tamara pa je prišla do zaključka, da Gašper razmišlja samo o pijači, hlevu in nakladalkah, medtem ko Janez Rebernik zna tudi uživati.

icon-expand Janez se je med ogledom oddaje odločil klesati napačen del telesa. FOTO: POP TV

Komentatorji so bili veseli za Miroslava in Julijano, ki sta bila zaljubljena do ušes. Janez se je šalil: “Pravim, da bosta kar skupaj ostala. Tako kot midva.” Alenka Brezovšek je pohvalila tudi ostale Miroslavove dame, ki so zaljubljencema privoščile srečo. Alenka: “Ko bom stara, bi si res želela imeti take prijateljice, ki so tako zabavne in te tako razumejo.” Janez: “Tamara, ti bi se poročila z mano?” Gašper: “A pri teh letih?” Ko je Janezu ušlo, da je bolje biti samski, je Gašper našpičil ušesa: “Kako samski?” Tamara pa se je izgovorila, da Janez tako govori, ko je jezen nanjo.

icon-expand Poškodovani Branko, ki naj bi padel v koruzo, se je pustil razvajati. FOTO: POP TV

Ko se je Mitja Rus znašel na zmenku, ki ga je sam opisal kot hudičevega, se je Josip Drabik spraševal: “Mitja, kaj delaš? Zmeraj globlje si.” Nato se je obrnil stran od ekrana, ker ni mogel več gledati, kaj se dogaja v Ribnici. Josip: “Ker mogoče bi celo začel kaj grdega govoriti.” Ko je Sonja po tleh zlila vino, je Gašper skočil v zrak. Josip je povedal, da je Mitja sam skreiral obe hudičevki, Metka Šeškar pa je napovedala, da bo Sonja še nekaj časa ostala sama.

icon-expand Vpliv lepega profesorja Alena na Alenko in Dorotejo. FOTO: POP TV

Alenka je povedala, da je zgodba Miroslava in Julijane edinstvena v Ljubezni po domače. Alenka: "Nekaj res pristnega, ker ženske niso konkurenca druga drugi, ampak sodelujejo in se imajo rade in se podpirajo. Zelo navdihujoče tudi za nas gledalce." Josip pa je dodal: "To je pa skoraj tako kot v pravljicah s srečnim koncem."