Živa se je poslovila od Dejana: Nekako se počutim kot eno tretje kolo

Živa Harun je na kmetijo Dejana Ponikvarja prišla kasneje, a je ocenila, da v bitki za srce junaka nima možnosti. K Dušanu Petriču in Pablu Alejandru Gelba se je vrnila Maja, Josip Antolič pa bo po sporu morda izgubil Ireno.

Viktorija se zjoče, Živa se poslovi

Kandidatke Dejana Ponikvarja so ta dan šle na njivo. Viktorija se je pri delu najbolj trudila, zato si je priborila zmenek z junakom. Ko so se odpravile proti domu, pa se je zapletlo. Vsa dekleta so šla na prikolico, Patricija pa je izrazila željo, da bi se peljala na štirikolesniku, kar pa dekletom ni bilo prav. Dejanu ni ušlo, da so bila slabe volje, Patriciji pa je bilo vseeno. Ko so prišli do hiše, se je Viktorija umaknila na samo, da bi se zjokala.

Živa je nato povedala, da je opazila iskrice med Dejanom in Patricijo. Živa: "Nekako se počutim kot eno tretje kolo ... Nekako sem malo obupala." Dodala je, da se ne vidi več na Dejanovi kmetiji. Junak je povedal, da je odločitev njena, on pa jo spoštuje. Živa: "V tem kratkem času, ko sem spoznala Dejana, se mi kot oseba zelo dopade. Mi je zelo preprost in v redu človek, in mu želim samo najboljše, da najde tisto svojo sorodno dušo."

Zapleti pri Dušanu in Pablu

Snubke Pabla Alejandra Gelba in Dušana Petriča so prespale prvo noč na domovanju slednjega. Vesna je opazila: "Pablo se mi že dva dni zdi bolj odsoten kot prisoten, ves čas nekaj razmišlja. Ne vem, kaj se mu plete po glavi." Pogrešali pa so Sonjo, ki se ji je na poti v resnici pokvaril avto. Kandidatka je sporočila, da se jim bo vsekakor pridružila in da bo začela plezati po obeh junakih, kot to počne Suzana. Sonja: "Pa bomo videli, kam pridemo." Pablo je povedal, da jo bo prej ustavil: "Meni ni všeč to. Bodi normalna, ne potrebujem tega otroka, ki ga ima ona v sebi." Dušan je povprašal Manuelo, če si predstavlja življenje v njegovem domačem kraju. A je bilo za kandidatko še prezgodaj: "Ne gre to tako hitro pri meni. Mogoče se malo preveč izzivalno oblačim, pa mogoče tako delujem, ampak jaz dobro vem, kaj delam. Vem, koliko sem vredna, kaj si zaslužim." Moški se mora zelo potruditi okoli nje, je dodala. Resda je Dušana opisala kot prijaznega in kavalirja, a se bo moral še izkazati in pridobiti njeno zaupanje.

Ko se je Maja končno vrnila, je povedala, da je pogrešala oba junaka. Dušanu je podarila žabico, Pablu pa kaseto z argentinsko glasbo. Nato jo je zanimalo, kaj se je dogajalo ponoči, a je Pablo zamolčal, da se je stiskal s Suzano. Napovedal je, da se bo boril za Majo, s Suzano pa se je nameraval pogovoriti. Pričakoval je, da slednja ne bo ravno vesela.

Josip razjezi Ireno: Hudoben si

Josip Antolić je svoje dame peljal v toplice, ki jih obožuje. Nadi se je zdelo, da je bil kar važen, ker je prišel s štirimi ženskami. A se je zapletlo, ko je Ireni spodrsnilo na stopnicah. Josip: "Ta ni za tukaj." Katico je zmotilo, ker Ireni ni priskočil na pomoč, ona pa se je jezila: "Hudoben si. Če se ženska udari, vsaj tiho bodi." Kasneje jo je ujezil še z norčevanjem, češ da je nerodna in da ni za v toplice. Irena: "Daleč od kavalirja." Med vožnjo domov sta se sporekla in Irena je izrazila željo, da naj jo pošlje domov. Očitala mu je, da se ne prilagaja, ne sprejema kompromisov in misli, da ima vedno prav. On ji je očital enako in ji navrgel, da zaradi njenega značaja ne more biti z nobenim moškim, kar jo je prizadelo. Irena: "Bila sem nekoč poročena, tudi kakšnega sem kdaj imela." Zaključila je, da se mu ni treba bati, da jo bo kdaj imel in jo bo moral trpeti. Irena: "Vedno je on tisti dober, ti si pa tisti, ki dela zgago." Ali se bo poslovila?

Ali se bo Irena poslovila? FOTO: POP TV icon-expand