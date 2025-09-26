Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Živa se je posvetila ustvarjanju pesmi, na svojega princa še čaka

Velenje, 26. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
1

Živa Hamun ni našla sorodne duše v Dejanu Ponikvarju, a je zaradi svoje predstavitve v Ljubezni po domače prejela veliko sporočil. Morda je med njimi tudi sporočilo 'tistega pravega'.

Živa Hamun se je na kmetiji Dejana Ponikvarja počutila kot tretje kolo, opazila je namreč iskrice med junakom in snubko Patricijo. Kemija med njima je bila, kot pravi, precej očitna, tudi v prisotnosti ostalih kandidatk. Živa: "Videlo se je v pogledu, nasmehu in načinu, kako sta se pogovarjala. Tudi v prisotnosti drugih deklet smo vse začutile, da imata veliko internih šal, njuni energiji sta se takoj povezali. Ni bilo treba veliko, da smo vse opazile, da se nekaj dogaja. Drobne geste, bližina, toplina v očeh, borbenost Patricije, da si izbori zmenek ... Vse to mi je dalo občutek, da tam ni več mesta zame, in mislim, da sem se odločila prav, da sem se jima umaknila."

Živa je na snemanju ustvarila lepo mnenje o Patriciji in tako je tudi ostalo. Živa: "Definitivno sem ob gledanju oddaje svoje teorije in sklepanja lahko le še potrdila. S Patricijo sva še danes zelo dobri prijateljici in nobena ne čuti nikakršnih zamer." Enako velja za Tejo in Viktorijo, s katerima se je veliko družila in spletla lepo prijateljstvo. Živa: "Moj vtis o Teji in Viktoriji je bil tak, da obe kažeta svojo moč in karizmo, ampak na povsem različne načine. Viktorija mi je delovala bolj neposredno in samozavestno, medtem ko Teja izžareva mirnejšo, a prav tako opazno prisotnost. Ob tem, ko sem opazovala interakcije z Dejanom, sem začutila, da obe na svoj način vplivata na dinamiko skupine in da je med njima prav tako prisotna neka energija. Občudovala sem njun trud, saj sta tudi oni dve opazili, kako je Dejan zagret za Patricijo."

Tako kot dekleta, je tudi Dejan nanjo naredil dober vtis. Živa: "Dejan je res prijeten in preprost človek. Ima neko naravno iskrenost in sproščenost, ki je redka, in zato naredi dober vtis. Zna biti prijazen, pozoren in iskren v odnosih z ljudmi, kar izjemno cenim. Kljub temu pa ni ravno moj tip in tiste iskrice ali privlačnosti, ki bi jih jaz iskala, med nama enostavno ni. Cenim ga kot osebo, ampak čustveno in fizično me ne pritegne na način, da bi lahko bila kaj več."

Živa pravi, da ji je snemanje Ljubezni po domače dalo vpogled v to, koga zares išče. Živa: "Hrepenim po nekom, ki je iskren in odprt, ki zna pokazati svoja čustva in ne skriva, kdo v resnici je. Nekdo, s katerim se lahko povežem na globlji ravni, da si bereva misli, občutke in predvsem, da imava podobne interese, hobije, kot so šport, glasba, ples, ... Mora biti ambiciozen, samozavesten, si postavljati visoke cilje in mora biti družaben. Pomembna mi je iskrenost, da si lahko zaupava tudi najtežje trenutke, pa tudi toplina in čut za humor. Hrepenim po sorodni duši, ki zna biti ranljiva, a hkrati močna, nekdo, s katerim je biti preprosto, a hkrati posebno."

Ljubezen po domače je bila zanjo nova in malo drugačna izkušnja, ki ji bo ljubezen morda prinesla po drugi poti. Živa: "Predvsem sem se predstavila Sloveniji s svojo avtorsko pesmijo in že na začetku predvajanja oddaje dobila kar nekaj sporočil. Morda je eno izmed njih pa vendarle sporočilo tistega pravega. (smeh)"

Živa Hamun na snemanju avtorske pesmi Skupaj v parku.
Živa Hamun na snemanju avtorske pesmi Skupaj v parku. FOTO: osebni arhiv

Medtem se bo posvečala petju, ki je njena prioriteta. Od snemanja pa do danes je napisala ogromno novih besedil. Živa: "Zaradi študijskih obveznosti na Fakulteti za farmacijo in študentskem delu pa mi je čas kar pobegnil. Ker je že kar dolgo tega, odkar sem izdala svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Skupaj v parku, vam lahko zagotovim, da se zdaj moje ustvarjanje šele začenja. Ker želim, da imajo moje pesmi za seboj neko zgodbo, se dotaknejo src in da hitro pridejo v uho, nisem hitela z izdajo novih. Trenutno sta dve v nastajanju, do takrat pa bom izjemno hvaležna za vsako delitev in všeček na Instagramu."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču bosta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 živa hamun
Naslednji članek

Pablo in Suzana zaspala objeta in zadovoljna

SORODNI ČLANKI

Pablo in Suzana zaspala objeta in zadovoljna

Živa se je poslovila od Dejana: Nekako se počutim kot eno tretje kolo

Peter o svoji izkušnji z rakom: Velikokrat sem tudi zajokal

Mirko na zagovoru: Nisem tak, nisem ženskar

Jure: Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati

Mirko je zanikal poljube z Natašo, preživel bi romantično noč z Bojano

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mukec
26. 09. 2025 11.42
Noben nič o njeni teži?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256