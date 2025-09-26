Živa se je posvetila ustvarjanju pesmi, na svojega princa še čaka

Živa Hamun se je na kmetiji Dejana Ponikvarja počutila kot tretje kolo, opazila je namreč iskrice med junakom in snubko Patricijo . Kemija med njima je bila, kot pravi, precej očitna, tudi v prisotnosti ostalih kandidatk. Živa: " Videlo se je v pogledu, nasmehu in načinu, kako sta se pogovarjala. Tudi v prisotnosti drugih deklet smo vse začutile, da imata veliko internih šal, njuni energiji sta se takoj povezali. Ni bilo treba veliko, da smo vse opazile, da se nekaj dogaja. Drobne geste, bližina, toplina v očeh, borbenost Patricije, da si izbori zmenek ... Vse to mi je dalo občutek, da tam ni več mesta zame, in mislim, da sem se odločila prav, da sem se jima umaknila. "

Živa je na snemanju ustvarila lepo mnenje o Patriciji in tako je tudi ostalo. Živa: "Definitivno sem ob gledanju oddaje svoje teorije in sklepanja lahko le še potrdila. S Patricijo sva še danes zelo dobri prijateljici in nobena ne čuti nikakršnih zamer." Enako velja za Tejo in Viktorijo, s katerima se je veliko družila in spletla lepo prijateljstvo. Živa: "Moj vtis o Teji in Viktoriji je bil tak, da obe kažeta svojo moč in karizmo, ampak na povsem različne načine. Viktorija mi je delovala bolj neposredno in samozavestno, medtem ko Teja izžareva mirnejšo, a prav tako opazno prisotnost. Ob tem, ko sem opazovala interakcije z Dejanom, sem začutila, da obe na svoj način vplivata na dinamiko skupine in da je med njima prav tako prisotna neka energija. Občudovala sem njun trud, saj sta tudi oni dve opazili, kako je Dejan zagret za Patricijo."

Tako kot dekleta, je tudi Dejan nanjo naredil dober vtis. Živa: "Dejan je res prijeten in preprost človek. Ima neko naravno iskrenost in sproščenost, ki je redka, in zato naredi dober vtis. Zna biti prijazen, pozoren in iskren v odnosih z ljudmi, kar izjemno cenim. Kljub temu pa ni ravno moj tip in tiste iskrice ali privlačnosti, ki bi jih jaz iskala, med nama enostavno ni. Cenim ga kot osebo, ampak čustveno in fizično me ne pritegne na način, da bi lahko bila kaj več."

Živa pravi, da ji je snemanje Ljubezni po domače dalo vpogled v to, koga zares išče. Živa: "Hrepenim po nekom, ki je iskren in odprt, ki zna pokazati svoja čustva in ne skriva, kdo v resnici je. Nekdo, s katerim se lahko povežem na globlji ravni, da si bereva misli, občutke in predvsem, da imava podobne interese, hobije, kot so šport, glasba, ples, ... Mora biti ambiciozen, samozavesten, si postavljati visoke cilje in mora biti družaben. Pomembna mi je iskrenost, da si lahko zaupava tudi najtežje trenutke, pa tudi toplina in čut za humor. Hrepenim po sorodni duši, ki zna biti ranljiva, a hkrati močna, nekdo, s katerim je biti preprosto, a hkrati posebno."

Ljubezen po domače je bila zanjo nova in malo drugačna izkušnja, ki ji bo ljubezen morda prinesla po drugi poti. Živa: "Predvsem sem se predstavila Sloveniji s svojo avtorsko pesmijo in že na začetku predvajanja oddaje dobila kar nekaj sporočil. Morda je eno izmed njih pa vendarle sporočilo tistega pravega. (smeh)"